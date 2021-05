Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 12:24

Duque de Caxias - O dia de Nossa Senhora de Fátima, celebrado nesta quinta-feira (13/05), terá missas online e presencial na Paróquia do Jardim 25 de Agosto. A Missa da Padroeira ocorrerá às 7h30, 17h e 19h. Além disso, no domingo, dia 16 de Maio, das 12h às 15h, acontecerá a primeira edição do almoço paroquial em estilo “Drive Thru”, ou seja, somente retirada.



O ingresso custa R$ 15 para o prato de frango, e R$18 para carne, com acompanhamentos. Os Ingressos podem ser adquiridos na secretaria paroquial ou nas comunidades.

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima fica na Rua Professor José de Souza Herdy, no Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Para mais informações, ligue em: (21) 2671-5785.