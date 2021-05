Assaí Atacadista, em parceria com o Sebrae, promoverá mais três cursos gratuitos para apoiar micro e pequenos empreendedores Reprodução/Pexels

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:45

Duque de Caxias - A maioria das mães brasileiras procura pediatra para consultar sobre o motivo que leva crianças a não comerem direito. Para entender as causas, nesta quinta-feira (13/5), às 19h, a Unigranrio promove uma live ‘Dificuldades alimentares em crianças: como tratar?’, com presença da nutricionista Mariana Catta-Preta Pereira, doutora em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Esse encontro será aberto ao público, através do Canal Unigranrio/YouTube.



Não faltam dúvidas sobre qual a alimentação ideal a partir da passagem do aleitamento materno exclusivo para a alimentação complementar. Uma variedade de fatores pode comprometer a relação com a comida na infância. Os sinais de alerta são bem visíveis quando a criança perde peso, chora, tem casos de vômito à mesa, ou reclama sobre textura e sabor de alimentos, seletividade e rejeição a novos alimentos.



“A dificuldade em se alimentar engloba seletividade, recusa e aversão alimentar, indo muito além do ato de comer, ou seja, a maioria dos bebês e das crianças consegue mastigar e engolir, mas não consegue se alimentar”, disse Mariana Catta-Preta.



Saiba mais sobre Mariana Catta-Preta Pereira



Ela é doutora em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), professora-adjunta do Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam), professora do Centro Universitário Universus Veritas (Univeritas) e, também, do Senac. Mariana é formada pela UniRio, com 17 anos de experiência na docência de ensino superior, e 20 anos na área clínica.