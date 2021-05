Suspeito é preso em ação da Polícia Militar, em Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 14:56

Duque de Caxias - Policiais militares do batalhão de Duque de Caxias realizaram ações de retirada de barricadas em diferentes bairros nesta quarta e quinta-feira. A operação foi realizada no Parque Chuno, no Cangulo e no bairro Nova Campinas. O objetivo, segundo a Polícia Militar, é restituir o direito de ir e vir dos cidadão, restabelecendo o fluxo de trânsito nas vias dos bairros e adjacências.



Preso

Um suspeito foi preso no bairro Santa Lúcia com um rádio transmissor e diversos materiais entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.