Vacinação na Praça do Pacificador em Duque de Caxias. Na foto, Ana Maria Giro sendo vacinada. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 15/05/2021 18:51

Duque de Caxias - Neste domingo (16/05), a partir das 7h, a Prefeitura de Duque de Caxias segue com a vacinação de segunda dose da Coronavac para os idosos que receberam a primeira dose no dia 03/04.



Veja abaixo os locais da vacinação, que ocorrerá em sistema drive-thru e pedestres:

- Praça do Amapá

- Praça do Capivari

- Xerém – CEO de Xerém (próx. a rodoviária)

- Praça da Mantiquira Praça de Santo Antônio da Serra

- Praça Vila dos Blocos (próx. ao antigo cinema)

- Vila Santa Alice – CRAESM

- Praça do Jardim Olimpo

- Praça de Vila Canaã

- Praça da Matriz (Santa Cruz da Serra)

- Parque Paulista (Samucão)

- Praça da Codora (Santa Cruz da Serra)

- São Judas Tadeu (Vai Quem Quer)

- Praça da Figueira

- Parque Eldorado (Praça da Luz / Rua Rio de Janeiro)

- Santa Rosa (em frente à UBS do Parque Leal)



A Prefeitura alerta que a população deve estar atenta aos critérios para receber a segunda dose de Coronavac. É obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Tira-dúvidas

A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatssApp (21) 98880-9306 para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.