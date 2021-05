Regularização fundiária para moradores de Xerém Divulgação

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis esteve reunido com os moradores da Vila Nossa Senhora das Graças, em Xerém, para anunciar mais uma conquista da Prefeitura de Duque de Caxias e que beneficiará os cerca de 300 moradores dos imóveis do Serviço de Patrimônio da União (SPU).

A negociação foi encaminhada pela Secretaria Municipal de Habitação e o processo de regularização fundiária será feito gratuitamente pela Prefeitura de Duque de Caxias. No final do processo, os moradores poderão dar entrada no Registro Geral de Imóveis (RGI), para enfim regularizarem a documentação de propriedade dos seus imóveis.



Os moradores Luiz Antônio de Araújo, morador da Vila Nossa Senhora das Graças há 65 anos, e o professor Paulo Sales Peixoto, morador da localidade há 45 anos, estavam entre os mais animados com a notícia.

"Estamos muito felizes por termos a oportunidade de ainda em vida presenciar esse momento tão importante. É uma espera de muitos anos e que agora se concretiza. Todas as famílias viviam com a insegurança de perder o que é o seu único patrimônio. Hoje é dia de festa aqui na Vila”, declarou o morador Luiz Antônio, que ainda destacou que seu pai foi o primeiro morador da Rua Mato Grosso, há 65 anos, onde ele nasceu e onde vive até hoje.



O prefeito Washington Reis agradeceu a confiança dos moradores e falou da importância dessa ação para o município.

“Esperamos por décadas para que essa regularização se concretizasse, vencendo mais essa burocracia. Vocês não têm noção do que é morar por tantos anos em uma casa e sem ter qualquer segurança jurídica sobre esse patrimônio. Agora o morador da Vila Nossa Senhora das Graças será legalmente dono do seu imóvel. Agradeço o empenho do Deputado Federal Gutemberg Reis, que, em Brasília, não descansou até que essa ação se concretizasse. Em 2018, fizemos esse mesmo trabalho com os imóveis da Vila Santa Alice e vamos continuar trabalhando para conseguir a regularização de todos os imóveis que estão na mesma situação”, destacou Washington Reis.

O encontro contou ainda com a presença do deputado federal Gutemberg Reis, que ajudou na condução do processo junto ao Governo Federal, do deputado estadual Rosenverg Reis, do vereador Júnior Reis, além do secretário e subsecretário municipal de Habitação, Leandro Guimarães e Rafael Quaresma.



A equipe da Secretaria Municipal de Habitação já começou o atendimento aos moradores da Vila Nossa Senhora das Graças, das 9h30 as 17h, na 4° Residência de Obras de Xerém (Av. Nóbrega Ribeiro - em frente a UPH de Xerém), prestando as orientações necessárias para a abertura do processo. O atendimento segue, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h, e aos sábados, das 9h30 às 12h.

