Alunos de Duque de Caxias vão passar por avaliação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 13:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, realizará, a partir desta terça-feira, 18, até o dia 28/05, a Avaliação Diagnóstica destinada aos alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é identificar o nível de aprendizagem dos estudantes, com base nos vários formatos de ensino implementados durante a pandemia da Covid-19.

Para a avaliação, serão aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática. De acordo com a administração municipal, o resultado norteará o planejamento, numa ação integrada, entre professores, gestores e equipes pedagógicas, para melhoria na qualidade do ensino. A expectativa é de que sejam avaliados alunos de 140 unidades escolares.

Os testes serão aplicados de maneira presencial pelos professores das unidades. É importante estar atento ao calendário: serão aplicadas provas para as turmas do 1º segmento (2º ao 5ºano), do dia 18 a 21/05. E, de 25 a 28 do mesmo mês, será a vez das turmas do 2º segmento (6º ao 9º ano).

As provas foram elaboradas pelos professores do projeto Conseguir, da rede municipal de Duque de Caxias, de acordo com os moldes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Governo Federal.