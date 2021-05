Policiais recuperam veículo roubado e prendem dupla em Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 16:16 | Atualizado 17/05/2021 16:18

Duque de Caxias - Policiais militares do 15 BPM (Duque de Caxias) recuperaram um veículo que estava efetuando assaltos na região do Parque Duque, neste domingo, 16. Segundo informações, os bandidos chegaram a atirar contra os policiais e fugiram, após abandonar o veículo, em direção ao Parque das Missões.

O veículo modelo Captur foi recuperado e entregue ao dono. O caso foi registrado na delegacia da região.

Dupla presa

Com vistas à redução dos indicadores de criminalidade no município de Duque de Caxias, principalmente no tocante ao roubo de cargas, agentes tiveram a atenção voltada para dois elementos e, após abordagem, lconseguiram prender os dois. A dupla foi flagrada com um revolver calibre 38, munição e um rádio transmissor.