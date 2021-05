Geral - A Prefeitura de Caxias abriu nove pontos de vacinaçao espalhados pela cidade. a imunizaçao da covid-19 nesta sexta-feira (5) causou um enorme tumulto na cidade da Baixada Fluminense. Alem das aglomeraçoes em diversos pontos, houve engarrafamento em varias ruas do municipio. Na foto, vacinaçao em Xerem. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/05/2021 17:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias amplia nesta terça-feira (18/05) o alcance da vacinação com a primeira dose de Astrazeneca para pessoas com comorbidades, que passa para a faixa etária de 30 anos ou mais. Quanto às pessoas com deficiência permanente, a regra se mantém para acima de 18 anos. Os dois grupos estão incluídos como prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI).

A Prefeitura de Duque de Caxias reforça que todos deverão apresentar atestado ou receita médica, documento de identificação e comprovante de residência. A primeira dose de Astrazeneca acontece, nesta terça-feira (18), a partir das 7h, nos seguintes locais:

No sistema Drive Thru e pedestres

- UPH de Xerém

- Praça da Figueira

- Praça da Apoteose (Vila São Luiz)



Apenas para pedestres



- CMS - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Centro)

- Centro de Saúde Auditiva (Hospital Dr Moacyr Rodrigues do Carmo)

- CER IV (Sarapuí)

- CER II (Centro)



Segunda Dose

A Prefeitura também está convocando as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac em 03/04 e que perderam as ações de vacinação promovidas neste domingo, para tomar a segunda dose nesta terça e quarta-feira (18 e 19/05), das 8h às 15h, nos seguintes locais:

* Centro Municipal de Saúde - Rua General Gurjão, s/n, no Centro

*UPH Xerém - Av. Nóbrega Ribeiro, Xerém.



A administração municipal reforça que os critérios da convocação devem ser respeitados. Todos deverão apresentar documento de identificação e a carteira de vacinação.



A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.



Confira a lista de Comorbidades e Deficiências Permanentes incluídas no Grupo Prioritário de vacinação Contra a Covid-19: Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Múltipla, Visual, Paralisia Cerebral, Síndrome de down e Transtorno do Espectro Autista.