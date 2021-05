Parceria do estado com município vai garantir Hospital do Coração em Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 16:05 | Atualizado 18/05/2021 16:07

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis, o secretário municipal de Saúde de Duque de Caxias, Dr. Antônio Manoel, e o secretário de estado de Saúde, Dr. Alexandre Chieppe, reuniram-se nesta segunda-feira (17/05), no Rio de Janeiro, para traçar novas medidas fundamentais para a rede pública municipal de Saúde da cidade da Baixada Fluminense.

Na ocasião, o grupo discutiu a manutenção da parceria entre o Governo do Estado, através do governador Cláudio Castro, com a administração municipal, em especial para a transformação do Hospital Municipal São José no futuro Hospital do Coração de Duque de Caxias, onde a população fluminense vai ter acesso ao que há de mais moderno em tecnologia e equipamentos para o tratamento de doenças cardiovasculares.