Rio, Salvador e Cuiabá já anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até novas remessas Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias convoca a todos que aguardam a segunda dose da vacina Coronavac para um mutirão de vacinação que acontece nesta quarta-feira (19/05), a partir das 15 horas, em 16 pontos montados no município.

É importante que as pessoas se dirijam aos mesmos locais onde receberam a primeira dose, tendo em mãos o cartão de vacinação e documento de identificação, para que a ação ocorra de forma ordeira e segura.



Os 16 pontos de vacinação da segunda dose de Coronavac que funcionam nesta quarta-feira (19), das 15h as 20h, estarão instalados nos seguintes locais:

• Canal Farias

• Praça do Rotary (Jardim Primavera)

• Praça da Rua 2 (Jardim Primavera)

• Praça Santa Isabel

• Praça de Imbarie

• Santa Lúcia (Santinha)

• Praça de Parada Angélica

• Praça do Jardim Anhangá

• Praça de Nova Campinas

• Taquara (Praça São Paulo)

• Praça de Parada Morabi

• Av. Nilo Peçanha (próximo a Igreja Universal)

• Berra Boi

• Praça de Campos Eliseos

• Praça da Prefeitura (Jardim Primavera)

• CEO da Prainha



A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Novas doses

Na manhã desta quarta-feira, 19, Duque de Caxias recebeu, através da Secretaria estadual de Saúde, nova remessa da vacina o que possibilitou essa convocação. O objetivo é normalizar o calendário da segunda dose de Coronavac, alcançando a todos que estão pendentes.