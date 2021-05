Aplicativo auxilia na vacinação de Duque de Caxias Reprodução

Publicado 19/05/2021 18:28 | Atualizado 19/05/2021 18:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias começou a usar um aplicativo de cadastro que vai agilizar o processo de vacinação e diminuir as filas nos pontos de imunização contra a Covid-19. A informatização do procedimento visa coletar as informações das pessoas que estão prestes a ser vacinadas e envia os dados direto para a Secretaria municipal de Saúde.

Quem opera os equipamentos são os funcionários da Fundec, que desde o início da campanha de imunização vêm auxiliando a prefeitura. Com a sua utilização do aplicativo, a administração municipal notou a diminuição de filas.