Fundec tem vagas abertas para curso gratuito de técnico em enfermagem - Divulgação

Fundec tem vagas abertas para curso gratuito de técnico em enfermagemDivulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 14:56 | Atualizado 16/06/2021 14:59

Duque de Caxias - Devido a grande procura nas inscrições para o curso Técnico de Enfermagem, a Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia aumentaram o número de vagas e a quantidade de unidades da Fundec onde serão ministradas as aulas. Agora, são 350 vagas, distribuídas em três turnos, em sete unidades da Fundação: Polo Social, Gramacho, Pilar, Tamoio, Jardim Primavera, Polo da Indústria (Centenário) e Casa Brasil Imbariê.

Para realizar a inscrição, o candidato deve ter, obrigatoriamente, 18 anos de idade e já ter concluído o Ensino Médio. As inscrições estão abertas até o dia 18/06 e podem ser feitas no site da Fundec (https://www.fundec.rj.gov.br/edital.php). Após a inscrição, o candidato receberá um número correspondente à sua vaga para o sorteio que será realizado no dia 21/06. O resultado final dos selecionados será publicado no site, em forma de edital, no dia 22/06.

Publicidade

Caso o candidato já inscrito desejar trocar o local e/ou horário do curso será necessário acessar o site com CPF e senha cadastrados, excluir a inscrição e realizar uma nova, com o local e horário corretos. Essa opção não se aplica aos candidatos que optaram pelas vagas de reserva.