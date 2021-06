Alunos do Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias fazem ensaio para entrega de boinas - Divulgação

Alunos do Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias fazem ensaio para entrega de boinasDivulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 10:38 | Atualizado 17/06/2021 11:47

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro realizou, na tarde desta quarta-feira, 16, o ensaio para a solenidade de entrega de boinas para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. O evento acontecerá no próximo dia 6 de julho, às 17h, na própria instituição de ensino, que fica localizada no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias.



Segundo a comandante do colégio, Ten.Cel. Nádia Luana Cardoso da Conceição, a cerimônia de entrega das boinas marca a incorporação dos estudantes ao lll CPM/ERJ.

Alunos do Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias fazem ensaio para entrega de boinas Divulgação

Publicidade

“Este momento é muito importante porque significa a integração do aluno às tradições de honra e patriotismo que a instituição preconiza”, declarou.



Durante o evento será entregue à comandante da Polícia Militar a Medalha Tiradentes. A honraria é

a mais alta condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e destina-se a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública.