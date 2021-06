Unidade em Caxias reforça importância do Teste do Pezinho - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 11:40

Duque de Caxias - O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM), em Xerém, realizou uma ação para lembrar da importância da realização do teste do pezinho e sua obrigatoriedade para todos os recém-nascidos. Teste do Pezinho é o nome popular dado à coleta de sangue no calcanhar dos recém-nascidos para a identificação precoce de doenças metabólicas, genéticas e infecciosas que, quando tratadas precocemente, possibilitam o desenvolvimento físico e mental adequado às crianças.

“A recomendação é que o Teste do Pezinho seja feito entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê. Mas, mesmo passando deste prazo o importante é que seja feito o quanto antes. O exame consegue detectar doenças genéticas ou prevenir má formação que pode aparecer durante o desenvolvimento da criança. Tratada a tempo, a chance de que a doença não deixe sequelas é muito grande, melhorando a qualidade de vida dos casos confirmados e tratados”, disse Dra. Maria Francisca Cimineli, diretora técnica do CRAESM.

O CRAESM chega a fazer até 40 testes por semana. O exame é realizado há mais de 20 anos no local, desde quando o mesmo abrigava a Maternidade Municipal de Xerém. A técnica de Enfermagem Rosângela Rodrigues da Graça, lotada há 30 anos na rede municipal de saúde e há 20 anos realizando o Teste do Pezinho, é responsável pelos exames. Ela já perdeu a conta de quantos bebês passaram pelas suas mãos.



“Sinto-me realizada ao atender mães com seus recém-nascidos que lembram de que seus filhos crescidos também fizeram o teste comigo. É importante que todos os pais tenham consciência da necessidade do teste. Quanto antes for feito, mais fácil será para detectar e cuidar de doenças. Aqui, no CRAESM, os atendimentos são realizados às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h. Não precisa agendar, é só trazer o bebê que fazemos o exame”, informa Rosângela.



“Sabemos da importância de fazer o teste para prevenir e saber se está tudo bem com os nossos filhos. Esse tipo de ação que está sendo feita hoje é boa para que outros pais tenham consciência e não deixem de cuidar da saúde dos seus bebês”, destaca a mãe Jéssica.



O CRAESM está localizado à Rua 25 de Agosto, na Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento na unidade é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, das 7h às 12h.