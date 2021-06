Vereadores prestam homenagem para comando do batalhão de Caxias | Duque de Caxias | O Dia

Vereadores entregam medalha para comandante do batalhão de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - O presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, Celso do Alba, e outros vereadores da cidade prestaram homenagem ao comando do 15 BPM (Duque de Caxias) pelos serviços prestados. A entrega da medalha "Bravura Caxiense" ao comandante do batalhão, tenente-coronel Alexandre Mescolin, ocorreu nesta quarta-feira, 16.

"Conversamos também sobre a implantação de futuros projetos para trazer mais segurança e qualidade de vida para os caxienses", disse Celso do Alba.

Bairro Seguro

O Governo do Estado analisa ampliar o Programa Bairro Seguro para os bairros do município de Duque de Caxias. O reforço na segurança foi pedido por meio de indicação legislativa do deputado Rosenverg Reis (MDB) ao governador Cláudio Castro (PL). Para reiterar a necessidade da implantação, o parlamentar se reuniu, nesta quarta-feira (16), com o secretário da PM, Coronel Rogério Figueiredo, que sinalizou que Jardim Primavera deve ser o primeiro contemplado.