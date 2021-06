Teatro Raul Cortez recebe mostra de arte - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 09:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, esteve presente, à convite do Ministério do Turismo, no encontro de criação da Rede Brasileira de Cidades Criativas, na sede da ConLeste (Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Região Leste Fluminense), no município de Itaboraí. Duque de Caxias foi representada pelo coordenador de Economia Criativa da SMCT, Egeu Laus, atendendo ao convite do diretor Geral do consórcio, João Motta Leal.



O convite para que Duque de Caxias passe a integrar a rede é um reconhecimento ao município por ter concorrido com destaque da rede de Cidades Criativas da Unesco, em 2019.

Duque de Caxias entra para o roteiro brasileiro de cidades criativas. Na foto, Egeu Laus Divulgação

O encontro contou com a presença de Nicole Facuri, diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Mtur, e Caetana Franarin, coordenadora de Criação da Rede Brasileira de Cidades Criativas do MTur. Além do projeto da Rede Brasileira de Cidades Criativas, as representantes do Ministério do Turismo apresentaram aos presentes vários outros projetos a serem desenvolvidos, entre eles o Programa Nacional de Turismo Gastronômico, os novos roteiros do Brasil Rural, o projeto DTI – Destinos Turísticos Inteligentes (baseados nas Smart Cities), entre outras propostas com foco em Inovação Tecnológica e Criatividade.O coordenador de Economia Criativa da SMCT, Egeu Laus, compartilhou destaques do dossiê enviado a Unesco, sobre o plano de “Caxias como Cidade Criativa”, suas vocações, recursos, atrativos e potenciais. A apresentação priorizou dois eixos: o do EcoTurismo, que vem sendo reforçado através do Movimento, com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado do RJ; e as iniciativas de Artes Digitais (Midia Arts segundo a Unesco), envolvendo Audiovisual e Animação e fortalecida agora pela Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia), através do desenvolvimento do setor do Games e atividades ligadas a inovação e criatividade, através da Arte e Tecnologia.