Carnaval Experience oferece tour virtual grátis no Dia do Orgulho LGBTQIA+ - Divulgação

Carnaval Experience oferece tour virtual grátis no Dia do Orgulho LGBTQIA+Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 14:36

Duque de Caxias - A Grande Rio vai promover, no próximo dia de 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, entrada gratuita para todos em seus tours virtuais do Carnaval Experience, projeto turístico que fomenta o trabalho social da escola mirim Pimpolhos da Grande Rio.



As visitas turísticas aos bastidores do Carnaval da Grande Rio vêm acontecendo de maneira remota desde maio de 2020, devido à pandemia do Coronavírus. Normalmente, a fábrica de alegorias da agremiação, na Cidade do Samba, recebe cerca de 50 mil turistas anualmente que querem conhecer como o maior espetáculo da Terra é produzido. Mas o interesse pela festa não diminuiu com a pandemia: os tours virtuais já contaram com milhares de visitantes de diferentes localidades do mundo, como EUA, Alemanha, Irlanda, França, Japão, China, Argélia, Israel, Filipinas, Austrália e Brasil.



A realização da ação promocional neste dia tem um objetivo muito claro, conforme destaca Akiva Postaman, diretor do Carnaval Experience: