Vacinação em cães e gatos em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 22/06/2021 15:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com a campanha de vacinação antirrábica, a partir desta quarta-feira (23/06) até sexta-feira (25/06), em três pontos montados nos bairros Parque Fluminense, São Bento e Barreiro (Xerém).

Veja abaixo a programação e os pontos de vacinação antirrábica, que funcionam sempre das 9h às 12h:



* Quarta-Feira - 23/06

Praça do Galo (Parque Fluminense)



* Quinta-feira - 24/06

E. M. Profª Elisabeth Lopes Cabral (São Bento)

Rua Gen Carlos Marciano de Medeiros, Qd 6, Lote 18 /Esquina com Est. do China



* Sexta-feira - 25/06

Associação de Moradores do Barreiro (Xerém)

A campanha de vacinação de cães e gatos no município, promovida pela Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, teve início em 17 de maio deste ano, totalizando até agora 7.845 animais imunizados, sendo 6.303 cães e 1.542 gatos.