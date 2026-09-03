Bairro de Caxias vai receber carreata 'Chegaram os Especialistas' - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairro de Caxias vai receber carreata 'Chegaram os Especialistas'Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/09/2026 20:29

Bairro de Caxias vai receber carreata 'Chegaram os Especialistas' Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A iniciativa de unir os dois programas partiu da Prefeitura de Duque de Caxias, com o apoio da Secretaria de Saúde e de outros órgãos municipais. O projeto reúne, em um único espaço, diversos serviços, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. A população conta com serviços de assistência social, projeto Abraço Mulher, odontologia, vacinação, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, como o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.

Ainda na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, a exames e a atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde. O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.

Bairro de Caxias vai receber carreata 'Chegaram os Especialistas' Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

São milhares de pessoas atendidas pelos serviços de saúde, nas 10 edições concluídas, reforçando a importância do projeto.



Números de atendimento e locais:



* Centro (Praça do Pacificador) – 27.452 atendimentos;



* Nova Campinas – 14.956 atendimentos;



* Jardim Primavera – 16.533 atendimentos;



* Doutor Laureano – 12.967 atendimentos;



* Laguna e Dourados – 16.121 atendimentos;



* Parque Fluminense – 15.537 atendimentos;



* Saracuruna - 11.790 atendimentos;



* Imbariê - 10.333 atendimentos;



* São Bento – 11.529 atendimentos.



* Gramacho – 11.349 atendimentos.

Por meio do programa “Governo nos Bairros”, a prefeitura executa ainda importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação vac-all, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios. No encerramento de cada edição, acontece o Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social.