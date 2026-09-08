Caxias Shopping é palco de mais uma edição do Festival Caxias Fashiondavi victor/divulgação
Após o sucesso da edição de 2025, o festival retorna ao empreendimento com desfiles de moda, feira de empreendedorismo, oficinas, painéis e atrações culturais, reunindo profissionais, empreendedores, artistas e novos talentos da região.
Ao receber mais uma edição do Caxias Fashion, o Caxias Shopping reforça seu compromisso com a comunidade e com a promoção de experiências que vão além das compras, aproximando o público da cultura, da criatividade e do empreendedorismo local.
A programação acontece das 14h às 22h, no Estacionamento B, na Entrada Principal, durante os quatro dias de evento.
SERVIÇO: Festival Caxias Fashion 2026
Data: 10 a 13 de setembro
Horário: 14h às 22h
Local: Caxias Shopping – Estacionamento B, Entrada Principal
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Parque Duque – Duque de Caxias/RJ
Entrada: gratuita e aberta ao público
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