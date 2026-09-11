Linha Vermelha ganha duas Muralhas Digitais contra criminosos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Linha Vermelha ganha duas Muralhas Digitais contra criminososDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 11/09/2026 18:30





Na ocasião, o prefeito Netinho Reis destacou a parceria com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, e a importância do trabalho integrado entre os dois municípios para ampliar a segurança da população.



“Vamos continuar trabalhando juntos para proteger nossas cidades”, afirmou Netinho Reis. Vigilância eletrônica reforça segurança na Linha Vermelha. Foram instaladas duas Muralhas Digitais na altura do Parque das Missões, no limite entre os municípios de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro. Os novos pontos de monitoramento ampliam a integração entre as duas cidades e reforça as ações de combate à criminalidade.Na ocasião, odestacou a parceria com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, e a importância do trabalho integrado entre os dois municípios para ampliar a segurança da população.“Vamos continuar trabalhando juntos para proteger nossas cidades”, afirmou Netinho Reis.

Os pórticos são equipados com câmeras dotadas de Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar a leitura e o rastreamento de placas dos veículos que trafegam pela Linha Vermelha.

Quando um veículo roubado, furtado ou clonado é identificado, o sistema emite um alerta para as centrais de monitoramento Smart Duque, em Duque de Caxias, e Civitas Rio, na capital fluminense.



A integração permite que o acompanhamento de veículos suspeitos não seja interrompido quando eles cruzam o limite entre os dois municípios. As centrais compartilham informações em tempo real, possibilitando que as equipes das duas cidades atuem de forma coordenada sempre que um veículo com restrição ou registro de roubo, furto ou outra irregularidade é identificado.

Com a integração dos sistemas, as imagens captadas em alta resolução são encaminhadas às centrais de monitoramento, ampliando a capacidade de resposta e fortalecendo o trabalho conjunto das forças de segurança.

A iniciativa é resultado de um protocolo de cooperação firmado entre os prefeitos de Duque de Caxias, Netinho Reis, e do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, que estabelece o compartilhamento de informações entre os sistemas de vigilância eletrônica.

O Protocolo de Intenções prevê o desenvolvimento de soluções para integrar os sistemas tecnológicos das duas cidades, o compartilhamento de informações de interesse público, respeitados os limites legais e técnicos, e a adoção de medidas de segurança da informação, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As etapas operacionais da integração serão definidas posteriormente por Acordos de Cooperação Técnica e planos de trabalho específicos.

Além do sistema de monitoramento, os pórticos da Muralha Digital conta com um painel de LED de alta resolução destinado à divulgação de campanhas institucionais, informações sobre o trânsito, alertas e comunicados de utilidade pública, ampliando também a comunicação direta com a população.

As câmeras instaladas nos pórticos da Muralha Digital não possuem sistema destinado à fiscalização de trânsito e não geram multas.



Ao todo, o município de Duque de Caxias contará com 27 pórticos de monitoramento inteligente.