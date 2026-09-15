Polícia Civil do Rio de JaneiroDivulgação/Assessoria de imprensa

I
Igor Silva
Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam um homem apontado como um dos principais envolvidos em roubos no município e investigado por participar de uma tentativa de latrocínio. Ele foi localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
O crime ocorreu no último domingo (13/09), no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Na ocasião, a vítima foi baleada na cabeça durante uma tentativa de roubo de um cordão de ouro e permanece hospitalizada em estado grave.
Por meio de trabalho de inteligência e da análise de imagens de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram dois envolvidos e os veículos utilizados no crime. Segundo as investigações, um deles realizou a abordagem armada, enquanto o homem preso deu cobertura à ação em uma segunda motocicleta e auxiliou na fuga.
As apurações indicam ainda que os dois criminosos possuem vínculos com o Comando Vermelho e são oriundos da Favela do Lixão. A região é apontada nas investigações como reduto de grupos envolvidos em roubos de veículos, cargas e pedestres em Duque de Caxias. O preso possui 11 anotações criminais e é considerado um dos principais roubadores em atuação no município.