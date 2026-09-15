Polícia Civil do Rio de JaneiroDivulgação/Assessoria de imprensa
Polícia Civil prende homem por tentativa de latrocínio em Caxias
Durante tentativa de roubo, criminoso atirou na cabeça da vítima
Polícia Civil prende homem por tentativa de latrocínio em Caxias
Durante tentativa de roubo, criminoso atirou na cabeça da vítima
Força Municipal de Caxias chega aos bairro do terceiro distrito
Imbariê e Parada Angélica passam a contar com patrulhamento ostensivo
Marcelo Dino denuncia ser impedido de fazer campanha em comunidades de Caxias
Locais já tiveram atuação da Frente Parlamentar na Alerj, coordenada pelo deputado estadual
Hospital Moacyr do Carmo completa 18 anos em Duque de Caxias
Unidade de saúde contabiliza mais de 800 mil atendimentos por ano
Bairros do segundo distrito de Caxias recebem reforço de policiamento
Força Municipal vai atuar agora em Saracuruna e Campos Elíseos
Homem é detido com animais silvestres em feira de Caxias
Polícia Militar também apreendeu jabutis, papagaios e saguis com o suspeito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.