Polícia Civil do Rio de Janeiro - Divulgação/Assessoria de imprensa

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Publicado 15/09/2026 16:50

latrocínio. Ele foi localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam um homem apontado como um dos principais envolvidos em roubos no município e investigado por participar de uma tentativa de

O crime ocorreu no último domingo (13/09), no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Na ocasião, a vítima foi baleada na cabeça durante uma tentativa de roubo de um cordão de ouro e permanece hospitalizada em estado grave.

Por meio de trabalho de inteligência e da análise de imagens de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram dois envolvidos e os veículos utilizados no crime. Segundo as investigações, um deles realizou a abordagem armada, enquanto o homem preso deu cobertura à ação em uma segunda motocicleta e auxiliou na fuga.

As apurações indicam ainda que os dois criminosos possuem vínculos com o Comando Vermelho e são oriundos da Favela do Lixão. A região é apontada nas investigações como reduto de grupos envolvidos em roubos de veículos, cargas e pedestres em Duque de Caxias. O preso possui 11 anotações criminais e é considerado um dos principais roubadores em atuação no município.