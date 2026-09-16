Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
O Caxias Shopping recebe, de quinta-feira (17) a domingo (20), a primeira edição do Festival de Fatias. Durante os quatro dias de evento, das 14h às 18h, os clientes terão a oportunidade de conhecer diferentes opções de doces e bolos reunidas em um só espaço, ao lado da Renner, com acesso pela escada rolante próxima ao O Amigão.
A programação reúne seis expositoras da região: Blossom Doceria, Lu.cakke, Lisboa Confeitaria, Margarete Bolos, CS Doceria e Ellen Cake, que participam do festival com suas opções de confeitaria.
A iniciativa integra a programação do Caxias Shopping e cria uma nova oportunidade para os clientes aproveitarem a visita ao empreendimento, conhecendo diferentes marcas e produtos durante os quatro dias de evento.
Serviço: Festival de Fatias Caxias Shopping
Data: 17 a 20 de setembro, de quinta a domingo
Horário: Das 14h às 18h
Local: Ao lado da Renner, com acesso pela escada rolante do O Amigão
Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias