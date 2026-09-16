A programação reúne seis expositoras da região: Blossom Doceria, Lu.cakke, Lisboa Confeitaria, Margarete Bolos, CS Doceria e Ellen Cake, que participam do festival com suas opções de confeitaria.
A iniciativa integra a programação do Caxias Shopping e cria uma nova oportunidade para os clientes aproveitarem a visita ao empreendimento, conhecendo diferentes marcas e produtos durante os quatro dias de evento.
Serviço: Festival de Fatias Caxias Shopping Data: 17 a 20 de setembro, de quinta a domingo Horário: Das 14h às 18h Local: Ao lado da Renner, com acesso pela escada rolante do O Amigão Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias
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