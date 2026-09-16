Caxias Shopping - Divulgação/Assessoria de imprensa

Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 16/09/2026 22:02 | Atualizado 16/09/2026 22:04

A programação reúne seis expositoras da região: Blossom Doceria, Lu.cakke, Lisboa Confeitaria, Margarete Bolos, CS Doceria e Ellen Cake, que participam do festival com suas opções de confeitaria.

A iniciativa integra a programação do Caxias Shopping e cria uma nova oportunidade para os clientes aproveitarem a visita ao empreendimento, conhecendo diferentes marcas e produtos durante os quatro dias de evento.

Serviço: Festival de Fatias Caxias Shopping

Data: 17 a 20 de setembro, de quinta a domingo

Horário: Das 14h às 18h

Local: Ao lado da Renner, com acesso pela escada rolante do O Amigão

Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias