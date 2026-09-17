Bairros do terceiro distrito de Caxias ganham reforço da Guarda Civil - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairros do terceiro distrito de Caxias ganham reforço da Guarda CivilDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 17/09/2026 16:12 | Atualizado 17/09/2026 16:42





A fim de reforçar a segurança no município, o prefeito Netinho Reis contratou novos guardas, criou a Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal, promoveu o treinamento e a capacitação dos agentes, adquiriu novas viaturas e motocicletas e implantou o Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU). As novas estruturas ampliam e agilizam a atuação das equipes da Força Municipal. Mais dois pontos do terceiro distrito de Duque de Caxias ganharam o reforço do patrulhamento da Força Municipal: Jardim Anhangá e Parada Morabi . A Prefeitura de Duque de Caxias continua expandindo a área de atuação da divisão armada da Guarda Civil Municipal. Depois de avançar pelos primeiro e segundo distritos, o policiamento ostensivo realizado pelos integrantes da Força Municipal chegou a Imbariê e a Parada Angélica e, nesta quinta-feira, 17 de setembro, foi ampliado para o Jardim Anhangá e Parada Morabi.A fim de reforçar ano município, o prefeito Netinho Reis contratou novos guardas, criou a Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal, promoveu o treinamento e a capacitação dos agentes, adquiriu novas viaturas e motocicletas e implantou o Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU). As novas estruturas ampliam e agilizam a atuação das equipes da Força Municipal.

Além disso, a administração do prefeito Netinho Reis tem investido na vigilância eletrônica como ferramenta de prevenção e de combate à criminalidade no município. Câmeras instaladas em pontos estratégicos dos quatro distritos são equipadas com Inteligência Artificial (IA), com recursos para identificação facial e leitura de placas de veículos.



As ocorrências identificadas pelo sistema são sinalizadas aos operadores do Centro de Monitoramento Smart Duque, que passam a acompanhar, por meio das câmeras, o deslocamento de pessoas com mandados de prisão expedidos pela Justiça ou de veículos com possíveis irregularidades, como clonagem, roubo ou furto. Quando necessário, as forças de segurança são acionadas para adoção das medidas cabíveis.

A ampliação da atuação da Força Municipal é integrada ao trabalho das polícias Militar e Civil e da Polícia Rodoviária Federal. As parcerias entre a Prefeitura de Duque de Caxias e os governos federal e estadual ampliam a capacidade de atuação das forças de segurança no município.

O prefeito Netinho Reis destaca a importância da integração entre as instituições para fortalecer a segurança em Duque de Caxias.



“Com integração e inteligência, o trabalho continua avançando, e nossa cidade fica mais protegida, todos com um único objetivo: garantir o direito de ir e vir da população.”