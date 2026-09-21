Delegacia de Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Civil
Polícia prende foragido por golpe de R$ 100 mil contra idoso em Caxias
Segundo as investigações, o envolvido se passou por funcionário de uma instituição bancária para enganar a vítima
Polícia prende foragido por golpe de R$ 100 mil contra idoso em Caxias
Segundo as investigações, o envolvido se passou por funcionário de uma instituição bancária para enganar a vítima
Caxias abre inscrições gratuitas para corrida e caminhada Pink Day
Expectativa é reunir 20 mil mulheres em uma grande celebração esportiva com largada no Teatro Raul Cortez, no Centro
Homem é preso por furtar câmera de vigilância no Centro de Caxias
Agentes da Força Municipal prenderam o suspeito a partir de câmeras de monitoramento do programa Smart Duque
Força Municipal de Duque de Caxias chega ao bairro da Figueira
Agentes atuam no policiamento ostensivo, em auxílio às polícias Militar e Civil e à Polícia Rodoviária Federal
Ciep 370 terá obras emergenciais após cinco meses sem energia
Alunos têm apenas 1h30 de aula por dia desde abril, após furtos de cabos; Estado diz que obras começam na próxima semana
Vereadores de Caxias reforçam pedidos da população em sessão plenária
Melhorias no trânsito, infraestrutura e segurança foram algumas das demandas apresentadas na Câmara
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.