Delegacia de Duque de Caxias - Divulgação/Polícia Civil

Delegacia de Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Civil

Publicado 21/09/2026 21:14

R$ 100 mil a um idoso de 75 anos. Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) e da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam um homem por participar de um golpe que causou prejuízo superior aa um idoso de 75 anos. O foragido foi localizado em um shopping de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, um dos envolvidos se passou por funcionário de uma instituição bancária para enganar a vítima e obter acesso aos valores. As apurações apontaram que o preso obteve aproximadamente R$ 57 mil provenientes do crime.

Após cruzamento de informações de inteligência entre as duas delegacias, os agentes identificaram o paradeiro do homem e realizaram a captura.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado mediante fraude.