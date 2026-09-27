Agentes encontraram droga na bagagem de mão e na mala da passageira em ônibus na BR-040 Reprodução/PRF
Poilícia Rodoviária apreende 324 frascos de lança-perfume em ônibus na BR-040
Material foi encontrado nas bagagens de uma passageira durante fiscalização em Xerém
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