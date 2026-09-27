Agentes encontraram droga na bagagem de mão e na mala da passageira em ônibus na BR-040 - Reprodução/PRF

Agentes encontraram droga na bagagem de mão e na mala da passageira em ônibus na BR-040 Reprodução/PRF

Publicado 27/09/2026 12:36 | Atualizado 27/09/2026 18:38

Uma mulher foi detida após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar 324 frascos de tricloroetileno, conhecido como lança-perfume , nas bagagens dela durante uma fiscalização, na última quinta-feira, na BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ocorrência foi registrada em um ônibus que fazia o trajeto entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A abordagem aconteceu por volta das 23h30, na altura do km 102 da rodovia, em frente ao pedágio de Xerém. Policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC) realizavam uma fiscalização quando decidiram inspecionar o coletivo.

Durante a verificação no interior do ônibus, os agentes encontraram uma caixa com frascos de lança-perfume na bagagem de mão de uma passageira. Segundo a PRF, após ser questionada, a mulher informou que também possuía uma mala despachada.

Inicialmente, ainda de acordo com a corporação, a passageira declarou que havia apenas roupas na bagagem armazenada no compartimento do ônibus.

Outras seis caixas foram encontradas em mala

Os policiais localizaram a mala a partir do número de identificação cadastrado e realizaram uma inspeção. Dentro dela, foram encontradas outras seis caixas contendo frascos do mesmo material.

Ao final da fiscalização, a PRF contabilizou 324 frascos de tricloroetileno apreendidos entre a bagagem de mão e a mala despachada da passageira.

Segundo as informações divulgadas pela corporação, a mulher não quis prestar esclarecimentos aos policiais sobre a origem do material nem informar qual seria o destino dos frascos encontrados.

O ônibus seguia para Belo Horizonte quando foi abordado. A PRF não informou, no material divulgado, em qual ponto da viagem a passageira havia embarcado.

Ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária

Após a apreensão, a passageira e os 324 frascos foram encaminhados à unidade de Polícia Judiciária responsável pela região, onde foram adotados os procedimentos legais relacionados à ocorrência.

As informações divulgadas não detalham o enquadramento criminal atribuído à mulher nem informam se houve decisão posterior sobre a manutenção da prisão. A defesa da suspeita foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.