Festa Literária de Caxias teve doação de mais de 8 mil livros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Festa Literária de Caxias teve doação de mais de 8 mil livrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/09/2026 18:33

Festa Literária de Caxias teve doação de mais de 8 mil livros Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, promete que esta é só a primeira de muitas edições da Festa Literária no município:

“Com o sucesso e a boa recepção da população de Duque de Caxias, estamos ansiosos para a próxima edição no ano que vem. Ainda mais porque conseguimos aprovar, na Alerj, a inclusão da FLIDUC no Calendário Oficial do estado. Esta é mais uma certeza de que o que fizemos com este evento foi histórico, e o município da Baixada Fluminense pode-se considerar de vez no mapa dos grandes circuitos literários do país”, ressaltou o gestor da Pasta.

Festa Literária de Caxias teve doação de mais de 8 mil livros Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Durante os quatro dias da FLIDUC, Duque de Caxias recebeu importantes nomes da literatura e da cultura em geral, com destaque para a escritora de renome internacional Djamila Ribeiro; a dama da literatura e criadora do conceito escrevivência, Conceição Evaristo; o ícone da contação de história e da literatura infantojuvenil, Bia Bedran; o escritor e compositor brasileiro Luiz Antônio Simas; o comentarista de carnaval da TV Globo Milton Cunha; e os atores e diretores Antônio Pitanga e Sílvio Guindane.

A programação também contou com editoras, bibliotecas comunitárias e autores da própria cidade, alcançando mais de 100 escritores caxienses nos estandes ao longo do evento. Além de apresentações culturais, palestras e mesas de conversas com figuras conhecidas pelo público, como os cantores King Saints e Mauí e o fundador da Rap Marketing, Victor David.

Festa Literária de Caxias teve doação de mais de 8 mil livros Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Ao longo da Festa Literária, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ainda distribuiu mais de oito mil livros para o público, sobretudo para estudantes da rede pública de ensino. A iniciativa surge da necessidade de incentivar as crianças e os adolescentes a reduziro tempo de tela para entrarem em contato com a literatura, por meio de livros físicos.

O evento é uma realização da ML Produções e Camila Portes Produção de Eventos. O projeto foi contemplado pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), recebendo o fomento da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos do Ministério da Cultura, governo federal, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

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