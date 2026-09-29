O cinturão de vigilância eletrônica será conectado ao Centro de Monitoramento Smart Duque. As ocorrências identificadas pelo sistema, como pessoas com mandados de prisão expedidos pela Justiça e veículos clonados, furtados ou roubados, serão sinalizadas aos operadores do Centro, que poderão acompanhar, por meio das câmeras, o deslocamento dos veículos ou indivíduos. Quando necessário, as forças de segurança serão acionadas para a adoção das medidas cabíveis.
A definição dos locais onde as Torres de Segurança são instaladas é baseada na análise dos índices de criminalidade divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). A partir desses dados, são identificadas e mapeadas as áreas com maior incidência de crimes.
Esse é mais um programa implantado pelo prefeito Netinho Reis com o objetivo de ampliar a segurança e garantir o direito de ir e vir da população de Duque de Caxias.
“Quem escolher Duque de Caxias para cometer crime precisa saber que a cidade está cada vez mais monitorada. Não vamos aceitar que o caxiense tenha medo de sair de casa, trabalhar ou voltar pra sua família. Estamos investindo em tecnologia, inteligência e integração para ajudar as forças de segurança a identificar ocorrências e responder mais rápido. Nosso compromisso é com o morador e com o seu direito de andar pela cidade com segurança”, afirma o prefeito.
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