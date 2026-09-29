Caxias vai instalar mais câmeras de segurança no primeiro distrito - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias vai instalar mais câmeras de segurança no primeiro distritoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/09/2026 18:47 | Atualizado 29/09/2026 19:27

A Prefeitura vai ampliar o número de câmeras de segurança na região da Vila São Luís/Sarapuí, no primeiro distrito . Serão instaladas 30 Torres de Segurança, cada uma equipada com seis câmeras, 180 no total, dotadas de Inteligência Artificial (IA), com capacidade para realizar identificação facial e leitura de placas de veículos. O sistema será mais um importante instrumento de apoio às ações de segurança e ao combate à criminalidade no município.

O cinturão de vigilância eletrônica será conectado ao Centro de Monitoramento Smart Duque. As ocorrências identificadas pelo sistema, como pessoas com mandados de prisão expedidos pela Justiça e veículos clonados, furtados ou roubados, serão sinalizadas aos operadores do Centro, que poderão acompanhar, por meio das câmeras, o deslocamento dos veículos ou indivíduos. Quando necessário, as forças de segurança serão acionadas para a adoção das medidas cabíveis.



A definição dos locais onde as Torres de Segurança são instaladas é baseada na análise dos índices de criminalidade divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). A partir desses dados, são identificadas e mapeadas as áreas com maior incidência de crimes.



Esse é mais um programa implantado pelo prefeito Netinho Reis com o objetivo de ampliar a segurança e garantir o direito de ir e vir da população de Duque de Caxias.

“Quem escolher Duque de Caxias para cometer crime precisa saber que a cidade está cada vez mais monitorada. Não vamos aceitar que o caxiense tenha medo de sair de casa, trabalhar ou voltar pra sua família. Estamos investindo em tecnologia, inteligência e integração para ajudar as forças de segurança a identificar ocorrências e responder mais rápido. Nosso compromisso é com o morador e com o seu direito de andar pela cidade com segurança”, afirma o prefeito.