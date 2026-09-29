Caxias Oktoberfest reúne durante três dias mais de 200 mil pessoas - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias Oktoberfest reúne durante três dias mais de 200 mil pessoasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/09/2026 19:22

Caxias Oktoberfest reúne durante três dias mais de 200 mil pessoas Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Realizado na Arena da Baixada, o evento contou com atrações musicais de diferentes estilos, como funk, forró e samba, além das tradicionais apresentações de bandas típicas alemãs e dos jogos cervejeiros. A programação também incluiu uma ampla estrutura de gastronomia, lazer e entretenimento.

Na sexta-feira, o público acompanhou os shows de TZ da Coronel, Matuê e Jotta R. No sábado, as atrações foram Seu Jorge e Dennis DJ. Encerrando a programação, no domingo, subiram ao palco João Gabriel, Natanzinho Lima e Duda Bertelli. O Palco Principal também contou com a participação do DJ Fellipe Sanches nos intervalos dos shows durante os três dias.

Caxias Oktoberfest reúne durante três dias mais de 200 mil pessoas Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Além do Palco Principal, a Caxias Oktoberfest contou com atrações no Palco 2, ampliando as opções de entretenimento para o público.



A estrutura montada na Arena da Baixada foi planejada para oferecer conforto e segurança aos visitantes. A festa também contou com espaços de lazer para toda a família, incluindo área kids com brinquedos, tirolesa e estúdio de tatuagem.

Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura de Duque de Caxias preparou um esquema especial de transporte, com ônibus do Programa Tarifa Zero partindo de diferentes pontos da cidade, além de locais exclusivos para táxis e veículos de transporte por aplicativo.

O Caxias Oktoberfest contou com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio das secretarias de Comunicação Social e Relações Públicas, Trabalho e Renda, Segurança Pública e Saúde; do Governo do Estado, por meio da TurisRio e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa; além do suporte da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

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