Corrida Pink Day vai reunir mais de 20 mil esportistas em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Corrida Pink Day vai reunir mais de 20 mil esportistas em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 02/10/2026 19:01

A programação começa às 7h, com um grande aulão de funcional comandado pelo professor Pablo, preparando as participantes para a corrida e dando início a um dia inteiro de atividades. Além da corrida, quem estiver no Pink Day encontrará diversos ambientes instagramáveis preparados especialmente para o evento. O percurso também contará com novidades e experiências especiais que serão reveladas somente durante a prova, garantindo algumas surpresas para as participantes.

E a programação não termina na linha de chegada. Após a corrida, o público poderá participar de um after especial, pensado para manter a energia do Pink Day lá em cima e transformar a manhã em uma grande celebração.

“Este sábado é nosso! Um dia para celebrar a força, a coragem e a união das mulheres de Duque de Caxias. O Pink Day é movimento, é cuidado e também um grande chamado para gente olhar para nossa saúde. No Outubro Rosa, queremos lembrar cada mulher da importância de se cuidar, se prevenir e colocar a própria saúde como prioridade. Espero você para viver este dia lindo com a gente!”, disse Julia Reis, primeira-dama de Duque de Caxias e Embaixadora da Inclusão.

O Pink Day também vai se espalhar pelos quatro distritos de Duque de Caxias. Outros três grandes aulões de Ritbox serão realizados ao longo do dia: às 11h, na Praça da Pioneira, em Jardim Primavera; às 14h, na Praça da Matriz, em Santa Cruz da Serra; e às 17h, na Praça do Zeca, em Xerém.

Somados, os aulões vão movimentar cerca de 1.500 pessoas, levando a programação do Pink Day para diferentes regiões do município.

Com mais de 20 mil mulheres na corrida, e atividades acontecendo ao longo de todo o dia, o Pink Day reforça o investimento da Prefeitura de Duque de Caxias na ampliação do acesso ao esporte e na realização de grandes eventos gratuitos para a população.



