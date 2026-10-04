Rosenverg Reis (MDB) é o sexto deputado estadual mais votado do Rio - Reprodução/Instagram

Rosenverg Reis (MDB) é o sexto deputado estadual mais votado do RioReprodução/Instagram

Publicado 04/10/2026 22:51 | Atualizado 04/10/2026 23:17

"Minha gratidão a Deus, que nos sustentou até aqui. E a cada pessoa que confiou no nosso trabalho e acreditou que podemos fazer ainda mais. Recebo essa vitória com coração cheio de alegria, gratidão e ainda mais responsabilidade", disse Rosenverg.



Com base política em Duque de Caxias, Rosenverg foi acompanhado por outros nomes do município que também garantiram vagas na Alerj. Marcelo Dino (PL) recebeu 57.982 votos, enquanto Serginho (PDT) obteve 43.664 votos. Já Arthur Monteiro (Solidariedade) foi eleito com 35.844 votos.



Perfil

Nascido em 26 de outubro de 1977, Rosenverg Reis de Oliveira é empresário e iniciou sua trajetória na política em 1992, atuando ao lado do irmão, o ex-prefeito de Duque de Caxias e ex-deputado federal Washington Reis. A carreira eleitoral começou em 2010, quando disputou pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em 2014, foi eleito deputado estadual pelo então PMDB, sendo reeleito em 2018 e 2022, já pelo MDB. Na eleição de 2022, recebeu 131.308 votos.



Ao longo de sua atuação parlamentar, Rosenverg ocupou funções de destaque na Alerj, incluindo a primeira-secretaria da Mesa Diretora, a partir de fevereiro de 2023, e a vice-presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia. Entre as iniciativas associadas ao seu mandato está a proposta de criação da Universidade Estadual da Baixada Fluminense (UEB), voltada à ampliação do acesso ao ensino superior na região.

