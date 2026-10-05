Oficina de fuxico - Reprodução

Oficina de fuxicoReprodução

Publicado 05/10/2026 17:14

Já no dia 23 de outubro, às 14h, o CMVSB recebe a palestra “Outubro Rosa — Volte a Cuidar de Você”, com Frida Martins, pedagoga e psicanalista, especialista em autoestima e confiança.

Com experiência no acompanhamento de mulheres que enfrentam dependência emocional e relacionamentos abusivos, Frida Martins propõe uma conversa sobre autoestima, confiança e construção de relações mais saudáveis consigo mesma.

Para participar dessas atividades, é necessário inscrever -se no formulário (link abaixo). Os eventos contarão com emissão de certificado de participação.

Serviço

Onde: Complexo Museu Vivo do São Bento – Rua Benjamin da Rocha Júnior, s/nº — São Bento, Duque de Caxias

Quando:

- 21 de outubro (quarta-feira): Roda de Fuxico ;

- 23 de outubro (sexta-feira): Outubro Rosa.

Horário: 14h (ambos)

Eventos gratuitos

Link de inscrição oficina de fuxico aqui