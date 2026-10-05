Oficina de fuxicoReprodução
Museu Vivo do São Bento, em Caxias, promove oficina de fuxico
Atividade gratuita será realizada no dia 21 pela artesã Ana Claudia Neves, ex-catadora do lixão de Gramacho
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Caxias reelege Marcelo Dino para a Alerj com quase 60 mil votos
Único deputado estadual a receber Flávio Bolsonaro no município larga na frente de outros nomes de peso da legenda
Praça em Campos Elíseos, em Caxias, é revitalizada e entregue
Espaço ganhou nova estrutura para esporte, lazer e convivência, passando a ser um dos novos pontos de encontro da comunidade
Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial em Caxias com 55,81%
Candidato do PL recebeu 274.289 votos no município da Baixada Fluminense, enquanto Lula contabilizou 183.125 votos
Rosenverg Reis (MDB) é o sexto deputado estadual mais votado do Rio
Parlamentar teve quase 140 mil votos e lidera entre os candidatos com base política em Duque de Caxias
Corrida e caminhada Pink Day reúne mais de 20 mil em Duque de Caxias
Evento em alusão ao Outubro Rosa é uma grande celebração à força feminina e à importância dos cuidados com a saúde
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