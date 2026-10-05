Oficina de fuxicoReprodução

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Igor Silva
No dia 21 de outubro, a partir das 14h, o Complexo Museu Vivo do São Bento vai realizar uma oficina de fuxico com a boneca Emília, do Sítio do Pica Pau Amarelo. A atividade gratuita será realizada pela artesã Ana Claudia Neves, ex-catadora do lixão de Gramacho, speaker do Tedx Pedra do Sal, oficineira, fundadora do Criações by Ana e do coletivo Mãos de Carolina.
Já no dia 23 de outubro, às 14h, o CMVSB recebe a palestra “Outubro Rosa — Volte a Cuidar de Você”, com Frida Martins, pedagoga e psicanalista, especialista em autoestima e confiança.
Com experiência no acompanhamento de mulheres que enfrentam dependência emocional e relacionamentos abusivos, Frida Martins propõe uma conversa sobre autoestima, confiança e construção de relações mais saudáveis consigo mesma.
Para participar dessas atividades, é necessário inscrever -se no formulário (link abaixo). Os eventos contarão com emissão de certificado de participação.
Serviço
Onde: Complexo Museu Vivo do São Bento – Rua Benjamin da Rocha Júnior, s/nº — São Bento, Duque de Caxias
Quando:
- 21 de outubro (quarta-feira): Roda de Fuxico ;
- 23 de outubro (sexta-feira): Outubro Rosa.
Horário: 14h (ambos)
Eventos gratuitos
Link de inscrição oficina de fuxico aqui.
Link de inscrição palestra Outubro Rosa aqui.