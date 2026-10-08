Caxias Shopping - Divulgação

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Publicado 08/10/2026 17:10





Entre as atrações temporárias está o Super Wings, inspirado na animação infantil e voltado para crianças e adolescentes de 2 a 13 anos. A experiência reúne brincadeiras e atividades recreativas e permanece no shopping até 4 de novembro. Os ingressos são cobrados de acordo com o tempo de permanência, com opções de 40 a 160 minutos.



Outra opção é o Raduan Circus, que ocupa o estacionamento do shopping até 1º de novembro. O espetáculo reúne acrobatas, malabaristas, equilibristas, palhaços, personagens infantis e o tradicional Globo da Morte. A atração é paga e conta com bilheteria no local, aberta uma hora antes de cada sessão. Outubro é mês de celebrar as crianças e também de reunir a família para aproveitar momentos de lazer. No Caxias Shopping, o público encontra diferentes opções para montar um programa completo, com atrações infantis, entretenimento, gastronomia, cinema, compras e serviços em um mesmo endereço. Entre as atrações temporárias está o Super Wings, inspirado na animação infantil e voltado para crianças e adolescentes de 2 a 13 anos. A experiência reúne brincadeiras e atividades recreativas e permanece no shopping até 4 de novembro. Os ingressos são cobrados de acordo com o tempo de permanência, com opções de 40 a 160 minutos.Outra opção é o Raduan Circus, que ocupa o estacionamento do shopping até 1º de novembro. O espetáculo reúne acrobatas, malabaristas, equilibristas, palhaços, personagens infantis e o tradicional Globo da Morte. A atração é paga e conta com bilheteria no local, aberta uma hora antes de cada sessão.

Promoção



Durante a Semana da Criança, de 8 a 12 de outubro, o Raduan Circus terá uma condição especial. Crianças de até 10 anos entram gratuitamente acompanhadas de um adulto pagante de inteira, sendo uma criança por adulto.



Para os pequenos que gostam de brincar, a Brincadeira de Criança oferece atividades recreativas, enquanto a YouPlay conta com um grande espaço de diversão, com brinquedão, circuitos, piscina de bolinhas e jogos eletrônicos. As duas atrações são opções para gastar energia e estimular a brincadeira.



A diversão também passa pela Magic Games, parque indoor com máquinas, jogos eletrônicos e brinquedos para diferentes idades, e pela Magic Cars, atração voltada para quem gosta de dirigir e brincar com carrinhos. Já a Dark Entertainment reúne máquinas e jogos que complementam as opções de entretenimento do shopping.



Para adolescentes e adultos, a Prime Kart oferece uma experiência de velocidade em uma pista instalada no estacionamento, próxima ao Poupatempo. Cada bateria tem duração de 20 minutos e, antes de entrar na pista, os participantes recebem orientações sobre segurança e pilotagem.



Cinema para toda a família



Para completar o passeio, o Cine Araújo também é uma opção para quem quer aproveitar o Mês das Crianças com uma programação de filmes para diferentes idades. Entre os títulos em cartaz estão Galinha Pintadinha – O Filme, As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica, Carros (20º Aniversário) e Vingadores: Ultimato Encore (Relançamento).



Durante o mês das crianças, o cinema também oferece 50% de desconto em baldes temáticos. No Caxias Shopping, estão disponíveis os modelos de Minions Monstros e Moana, opção que pode deixar a sessão ainda mais divertida para os pequenos.



Além das atrações, o Caxias Shopping reúne opções gastronômicas para completar o passeio, com restaurantes, lanchonetes, cafeterias e operações de alimentação para diferentes gostos. A estrutura também inclui lojas e serviços, permitindo que as famílias aproveitem o dia com praticidade, sem precisar se deslocar para diferentes lugares.



Com opções para diferentes idades e perfis, o Caxias Shopping transforma outubro em um convite para brincar, se divertir, assistir a um filme, comer bem e passar mais tempo junto. Um roteiro que combina entretenimento e conveniência para crianças, pais, responsáveis e toda a família.



Serviço: Mês das Crianças no Caxias Shopping

Atrações infantis e de entretenimento: Super Wings, Brincadeira de Criança, YouPlay, Raduan Circus, Magic Cars, Magic Games, Dark Entertainment e Prime Kart.



Cine Araújo:

Filmes em cartaz incluem Galinha Pintadinha – O Filme, As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica, Carros (20º Aniversário) e Vingadores: Ultimato Encore (Relançamento).

Promoção especial: 50% de desconto em baldes temáticos durante o mês das crianças. No Caxias Shopping, modelos de Minions, Monstros e Moana.



Raduan Circus: Temporada até 1º de novembro.

Sessões às quintas e sextas, às 20h. Sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Semana da Criança, de 8 a 12 de outubro: crianças de até 10 anos entram gratuitamente acompanhadas de um adulto pagante de inteira, sendo uma criança por adulto.

Bilheteria no local uma hora antes das sessões.



Super Wings: Até 4 de novembro.

Praça de Eventos Principal.

Faixa etária de 2 a 13 anos.

Ingressos de acordo com o tempo de permanência.



Prime Kart:

Estacionamento do Caxias Shopping, próximo ao Poupatempo.

Terça a sexta, das 16h30 às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 21h.

Baterias de 20 minutos. Ingressos no local.