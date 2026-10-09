Embora pertençam a ambientes distintos, os dois frutos têm algo em comum: seu potencial alimentar nem sempre é reconhecido. Em Mendoza, o algarrobo faz parte de uma paisagem marcada pela escassez de água. No Brasil, a jaca se adaptou e se tornou abundante em diferentes regiões, mas parte dessa produção ainda é pouco aproveitada.
A aproximação entre essas experiências começou em junho de 2025, durante o RITA — Regional Impact Trade Alliance —, realizado em Mendoza. Foi nesse encontro que Thais Corral, fundadora da Madre Frutos, conheceu Silvana Nunes e seu trabalho com a produção artesanal de farinha integral de algarroba.
O interesse compartilhado estava na possibilidade de transformar frutos pouco valorizados em alimentos, oportunidades de trabalho e geração de renda, respeitando as características de cada território.
— Essas mulheres usaram o algarrobo como uma ferramenta de transformação. Mesmo em um ambiente distinto, desenvolveram uma culinária com um fruto desperdiçado no bioma. É o que buscamos também com a jaca. São frutos desvalorizados, mas que conectam mulheres, gastronomia, cultura e resiliência — diz Thais.
O encontro aproximou uma experiência desenvolvida na Baixada Fluminense de outra construída no deserto argentino, mostrando como diferentes iniciativas podem compartilhar conhecimentos sem perder suas particularidades.
A jaca de Xerém que ganha novos caminhos
Em Xerém, distrito de Duque de Caxias, a Madre Frutos desenvolve um trabalho de valorização da jaca verde, transformando um fruto abundante e muitas vezes pouco aproveitado em ingrediente para diferentes preparações culinárias.
A iniciativa, liderada por mulheres, articula alimentação, gastronomia e geração de renda, criando oportunidades a partir de um recurso já presente no território. A proposta parte de uma mudança na maneira de enxergar a fruta. Em vez de associá-la ao desperdício ou ao excesso de produção, a Madre Frutos explora seu potencial alimentar e econômico.
Para chegar à mesa, a jaca passa por etapas de processamento e transformação que envolvem trabalho e conhecimento. A experiência mostra que a inovação alimentar não depende necessariamente da introdução de novos ingredientes, mas também da valorização daqueles que já existem.
Essa perspectiva aproximou a iniciativa de Duque de Caxias das produtoras de algarroba de Mendoza. Apesar das diferenças ambientais e culturais, os dois trabalhos compartilham o interesse em aproveitar a biodiversidade como fonte de alimentação e oportunidades econômicas.
Mulheres no centro da transformação
A presença feminina é um dos principais pontos de encontro entre as experiências do Brasil e da Argentina. Na Madre Frutos, em Xerém, mulheres participam da transformação da jaca e da construção de uma cadeia produtiva voltada à alimentação e à geração de renda.
Em Ñacuñán, Silvana e Roja representam uma experiência de valorização do algarrobo por meio do conhecimento artesanal e da relação com o território. Thais Corral, por sua vez, contribuiu para aproximar essas iniciativas a partir do encontro realizado em Mendoza.
Mais do que histórias individuais, os trabalhos revelam a importância das mulheres na produção de alimentos, na preservação de conhecimentos e na criação de oportunidades econômicas.
As experiências também demonstram que o aproveitamento da biodiversidade pode gerar valor em diferentes etapas, desde a coleta e o processamento dos frutos até sua utilização na gastronomia.
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