Sobremesas feitas com Jaca e Algarrobo - Divulgação

Sobremesas feitas com Jaca e AlgarroboDivulgação

Publicado 09/10/2026 18:35

Na casa de Silvana Nunes e Roja, em Ñacuñán, no interior da província argentina de Mendoza, a hospitalidade é também uma forma de conhecer o território. Foi ali, em meio à paisagem árida da região, que ganhou forma uma conexão improvável entre o algarrobo, árvore característica do deserto, e a jaca, fruto abundante no Brasil que está no centro do trabalho da Madre Frutos, iniciativa social liderada por mulheres e localizada em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Farinha de algarroba - Centauro Restaurante. Divulgação

Embora pertençam a ambientes distintos, os dois frutos têm algo em comum: seu potencial alimentar nem sempre é reconhecido. Em Mendoza, o algarrobo faz parte de uma paisagem marcada pela escassez de água. No Brasil, a jaca se adaptou e se tornou abundante em diferentes regiões, mas parte dessa produção ainda é pouco aproveitada.

A aproximação entre essas experiências começou em junho de 2025, durante o RITA — Regional Impact Trade Alliance —, realizado em Mendoza. Foi nesse encontro que Thais Corral, fundadora da Madre Frutos, conheceu Silvana Nunes e seu trabalho com a produção artesanal de farinha integral de algarroba.

O interesse compartilhado estava na possibilidade de transformar frutos pouco valorizados em alimentos, oportunidades de trabalho e geração de renda, respeitando as características de cada território.

— Essas mulheres usaram o algarrobo como uma ferramenta de transformação. Mesmo em um ambiente distinto, desenvolveram uma culinária com um fruto desperdiçado no bioma. É o que buscamos também com a jaca. São frutos desvalorizados, mas que conectam mulheres, gastronomia, cultura e resiliência — diz Thais.

Ester Valdez - Algarrobeira Divulgação

O encontro aproximou uma experiência desenvolvida na Baixada Fluminense de outra construída no deserto argentino, mostrando como diferentes iniciativas podem compartilhar conhecimentos sem perder suas particularidades.

A jaca de Xerém que ganha novos caminhos

Em Xerém, distrito de Duque de Caxias, a Madre Frutos desenvolve um trabalho de valorização da jaca verde, transformando um fruto abundante e muitas vezes pouco aproveitado em ingrediente para diferentes preparações culinárias.

A iniciativa, liderada por mulheres, articula alimentação, gastronomia e geração de renda, criando oportunidades a partir de um recurso já presente no território. A proposta parte de uma mudança na maneira de enxergar a fruta. Em vez de associá-la ao desperdício ou ao excesso de produção, a Madre Frutos explora seu potencial alimentar e econômico.

Para chegar à mesa, a jaca passa por etapas de processamento e transformação que envolvem trabalho e conhecimento. A experiência mostra que a inovação alimentar não depende necessariamente da introdução de novos ingredientes, mas também da valorização daqueles que já existem.

Tacos de farinha de algarroba com recheio de jaca Divulgação

Essa perspectiva aproximou a iniciativa de Duque de Caxias das produtoras de algarroba de Mendoza. Apesar das diferenças ambientais e culturais, os dois trabalhos compartilham o interesse em aproveitar a biodiversidade como fonte de alimentação e oportunidades econômicas.

Mulheres no centro da transformação

A presença feminina é um dos principais pontos de encontro entre as experiências do Brasil e da Argentina.

Na Madre Frutos, em Xerém, mulheres participam da transformação da jaca e da construção de uma cadeia produtiva voltada à alimentação e à geração de renda.

Em Ñacuñán, Silvana e Roja representam uma experiência de valorização do algarrobo por meio do conhecimento artesanal e da relação com o território. Thais Corral, por sua vez, contribuiu para aproximar essas iniciativas a partir do encontro realizado em Mendoza.

Mais do que histórias individuais, os trabalhos revelam a importância das mulheres na produção de alimentos, na preservação de conhecimentos e na criação de oportunidades econômicas.

As experiências também demonstram que o aproveitamento da biodiversidade pode gerar valor em diferentes etapas, desde a coleta e o processamento dos frutos até sua utilização na gastronomia.