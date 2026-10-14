Cine Escola Caxias recebe 3ª edição do festival internacional de humorDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
São filmes que abordam temas humanos e sociais com inteligência, sensibilidade e um olhar atento às complexidades da vida cotidiana. Foram, ao todo, 1.321 projetos inscritos, e 33 curtas selecionados de diferentes países. Os filmes estarão disponíveis de forma gratuita para o público da Baixada Fluminense. Confira a programação abaixo.
Cine Escola
O Cine Escola Duque de Caxias foi reinaugurado no final de junho deste ano. O novo equipamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), antigo cinema do Shopping Unigranrio, estava desativado há mais de uma década e retorna à população caxiense reformado e com novos equipamentos, que envolvem um sistema climatizado, projetor de alta resolução, caixas acústicas e novas poltronas para garantir o conforto dos visitantes.
O espaço é formado ainda por duas salas com capacidade para receber 310 pessoas, sendo uma de 190 lugares e a outra com 120, além de possuir um palco para que o local funcione como cine/teatro.
Confira a programação do FINTCH no Cine Escola Duque de Caxias
15 de outubro (quinta-feira) - 14h20 - 52 minutos - Classificação indicativa: 14 anos
Borbulha
O aquário (L’aquario)
Os eco-entediados (Les éco-blasés)
Novo atendimento
Viver para trabalhar (Vivere per lavorare)
O centavo (El céntimo)
Onde está Richard? (¿Dónde está Richard?)
Retire sua entrada para o dia 15 neste link: (https://www.sympla.com.br/evento/3-festival-internacional-de-cinema-de-humor/3613441)
16 de outubro (sexta-feira) - 14h20 - 55 minutos - Classificação indicativa: 14 anos
A escolhida (La elegida)
Dia da habilitação (Jour de permis)
Além da colina (Outre la colline)
Transferências
A derrapagem (Le dérapage)
Retire sua entrada para o dia 16 (sessão 14h20) neste link: (https://www.sympla.com.br/evento/3-festival-internacional-de-cinema-de-humor-curtas-2/3613456)
16 de outubro (sexta-feira) - 19h15 - 51 minutos • Classificação indicativa: 14 anos
Reunião de pais e professores (Parent-Teacher Association Meeting)
A beleza do gesto (La beauté du geste)
A paciente desconhecida de Freud (La paciente desconocida de Freud)
Robson e a praia
Um rosto de cinema (Una faccia da cinema)
Agora é nossa vez (Ya nos tocaba)
Retire sua entrada para o dia 16 (sessão 19h15) neste link (https://www.sympla.com.br/evento/3-fintch-festival-internacional-de-cinema-de-humor-2-dia-noite/3613466)
17 de outubro (sábado) - 15h - 50 minutos • Classificação indicativa: 14 anos
A dúvida (Le doute)
Supernulo (Supernul)
Tá sabendo?
Catálogo de narizes (Catalogue of Noses)
Ao ar livre (Al fresco)
Retire sua entrada para o dia 17 neste link: (http://sympla.com.br/evento/3-fintch--festival-internacional-de-cinema-de-humor---3-dia/3613475)
17 de outubro (sábado) - 16h10 - 53 minutos - Classificação indicativa: 14 anos
A escolha (The Choice)
Te devo uma (Te debo una)
Silêncio!
A culpada (La culpable)
A seleção (Die Auswahl)
Depredador
Retire sua entrada para o dia 17 neste link (http://sympla.com.br/evento/3-fintch--festival-internacional-de-cinema-de-humor---3-dia/3613475)
17 de outubro (sábado) - 17h25 - 55 minutos - Classificação indicativa: 14 anos
O último encontro (L’última cita)
De volta ao jogo
I.B.S. (I.B.S.)
A vênus de arame (La vénus au fil de fer)
Retire sua entrada para o dia 17 neste link: (http://sympla.com.br/evento/3-fintch--festival-internacional-de-cinema-de-humor---3-dia/3613475)
SERVIÇO
3ª edição do Festival Internacional de Cinema e Humor (FINTCH)
Endereço: Cine Escola Duque de Caxias - Rua Professor José de Souza Herdy, no Shopping Unigranrio, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto
Quando: de 15 a 17 de outubro
Horário: a partir das 14h15
Evento gratuito.
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