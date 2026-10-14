Cine Escola Caxias recebe 3ª edição do festival internacional de humorDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Entre 15 e 17 de outubro, o Cine Escola Duque de Caxias, no Shopping Unigranrio, receberá a 3ª edição do Festival Internacional de Cinema de Humor (FINTCH). A festa do audiovisual tem a proposta de celebrar um cinema que encontra, no humor, uma poderosa forma de observar o mundo contemporâneo.
O festival reúne obras que exploram os hábitos, as contradições e as transformações da sociedade por intermédio da comédia, da sátira e de diferentes formas de humor contemporâneo.

São filmes que abordam temas humanos e sociais com inteligência, sensibilidade e um olhar atento às complexidades da vida cotidiana. Foram, ao todo, 1.321 projetos inscritos, e 33 curtas selecionados de diferentes países. Os filmes estarão disponíveis de forma gratuita para o público da Baixada Fluminense. Confira a programação abaixo.

Cine Escola

O Cine Escola Duque de Caxias foi reinaugurado no final de junho deste ano. O novo equipamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), antigo cinema do Shopping Unigranrio, estava desativado há mais de uma década e retorna à população caxiense reformado e com novos equipamentos, que envolvem um sistema climatizado, projetor de alta resolução, caixas acústicas e novas poltronas para garantir o conforto dos visitantes.

O espaço é formado ainda por duas salas com capacidade para receber 310 pessoas, sendo uma de 190 lugares e a outra com 120, além de possuir um palco para que o local funcione como cine/teatro.


Confira a programação do FINTCH no Cine Escola Duque de Caxias

15 de outubro (quinta-feira) - 14h20 - 52 minutos - Classificação indicativa: 14 anos

Borbulha

O aquário (L’aquario)

Os eco-entediados (Les éco-blasés)

Novo atendimento

Viver para trabalhar (Vivere per lavorare)

O centavo (El céntimo)

Onde está Richard? (¿Dónde está Richard?)

Retire sua entrada para o dia 15 neste link: (https://www.sympla.com.br/evento/3-festival-internacional-de-cinema-de-humor/3613441)

16 de outubro (sexta-feira) - 14h20 - 55 minutos - Classificação indicativa: 14 anos

A escolhida (La elegida)

Dia da habilitação (Jour de permis)

Além da colina (Outre la colline)

Transferências

A derrapagem (Le dérapage)

Retire sua entrada para o dia 16 (sessão 14h20) neste link: (https://www.sympla.com.br/evento/3-festival-internacional-de-cinema-de-humor-curtas-2/3613456)

16 de outubro (sexta-feira) - 19h15 - 51 minutos • Classificação indicativa: 14 anos

Reunião de pais e professores (Parent-Teacher Association Meeting)

A beleza do gesto (La beauté du geste)

A paciente desconhecida de Freud (La paciente desconocida de Freud)

Robson e a praia

Um rosto de cinema (Una faccia da cinema)

Agora é nossa vez (Ya nos tocaba)

Retire sua entrada para o dia 16 (sessão 19h15) neste link (https://www.sympla.com.br/evento/3-fintch-festival-internacional-de-cinema-de-humor-2-dia-noite/3613466)

17 de outubro (sábado) - 15h - 50 minutos • Classificação indicativa: 14 anos

A dúvida (Le doute)

Supernulo (Supernul)

Tá sabendo?

Catálogo de narizes (Catalogue of Noses)

Ao ar livre (Al fresco)

Retire sua entrada para o dia 17 neste link: (http://sympla.com.br/evento/3-fintch--festival-internacional-de-cinema-de-humor---3-dia/3613475)

17 de outubro (sábado) - 16h10 - 53 minutos - Classificação indicativa: 14 anos

A escolha (The Choice)

Te devo uma (Te debo una)

Silêncio!

A culpada (La culpable)

A seleção (Die Auswahl)

Depredador

Retire sua entrada para o dia 17 neste link (http://sympla.com.br/evento/3-fintch--festival-internacional-de-cinema-de-humor---3-dia/3613475)

17 de outubro (sábado) - 17h25 - 55 minutos - Classificação indicativa: 14 anos

O último encontro (L’última cita)

De volta ao jogo

I.B.S. (I.B.S.)

A vênus de arame (La vénus au fil de fer)

Retire sua entrada para o dia 17 neste link: (http://sympla.com.br/evento/3-fintch--festival-internacional-de-cinema-de-humor---3-dia/3613475)


SERVIÇO

3ª edição do Festival Internacional de Cinema e Humor (FINTCH)

Endereço: Cine Escola Duque de Caxias - Rua Professor José de Souza Herdy, no Shopping Unigranrio, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto

Quando: de 15 a 17 de outubro

Horário: a partir das 14h15

Evento gratuito.