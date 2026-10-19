Todos os serviços oferecidos pelo hospital continuarão sendo disponibilizados dentro do novo horário de funcionamento, incluindo:
* Atendimento emergencial;
* Atendimento ambulatorial, com distribuição diária de senhas;
* Cirurgias;
* Exames laboratoriais de sangue;
* Ultrassonografia;
* Raio-X;
* Ecocardiograma;
* Procedimentos veterinários;
O atendimento é destinado exclusivamente aos munícipes de Duque de Caxias, conforme os critérios de atendimento estabelecidos pela unidade.
Inauguração
Há quatro anos, a Prefeitura de Duque de Caxias vem transformando o cuidado com os animais por meio do Hospital Municipal Veterinário, referência no atendimento gratuito de cães e gatos. Com mais de 420 mil atendimentos realizados desde a inauguração, a unidade consolidou-se como um importante equipamento de saúde pública, oferecendo assistência aos animais que tanto amamos.
O hospital realiza consultas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias e diversos outros procedimentos, garantindo atendimento rápido e humanizado para os animais que precisam de cuidados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.