Hospital Veterinário de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Hospital Veterinário de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 19/10/2026 16:30

O Hospital Municipal Veterinário de Duque de Caxias tem um novo regime de atendimento : de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. De acordo com a Prefeitura, a adequação se refere exclusivamente aos dias e horários de funcionamento. "A qualidade do atendimento, a continuidade dos serviços e o compromisso com a saúde e o bem-estar animal permanecerão como prioridades da nossa unidade", descreve o comunicado.

Todos os serviços oferecidos pelo hospital continuarão sendo disponibilizados dentro do novo horário de funcionamento, incluindo:



* Atendimento emergencial;



* Atendimento ambulatorial, com distribuição diária de senhas;



* Cirurgias;



* Exames laboratoriais de sangue;



* Ultrassonografia;



* Raio-X;



* Ecocardiograma;



* Procedimentos veterinários;

O atendimento é destinado exclusivamente aos munícipes de Duque de Caxias, conforme os critérios de atendimento estabelecidos pela unidade.

Inauguração

Há quatro anos, a Prefeitura de Duque de Caxias vem transformando o cuidado com os animais por meio do Hospital Municipal Veterinário, referência no atendimento gratuito de cães e gatos. Com mais de 420 mil atendimentos realizados desde a inauguração, a unidade consolidou-se como um importante equipamento de saúde pública, oferecendo assistência aos animais que tanto amamos.



O hospital realiza consultas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias e diversos outros procedimentos, garantindo atendimento rápido e humanizado para os animais que precisam de cuidados.