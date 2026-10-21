Dois homens são presos após perseguição e troca de tiros em Caxias - Divulgação/Polícia Militar

Dois homens são presos após perseguição e troca de tiros em CaxiasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 21/10/2026 16:50

policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), nesta quarta-feira (21), na comunidade Ana Clara, em Campos Elíseos, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, os suspeitos estavam em uma motocicleta quando tentaram fugir ao perceber a presença dos policiais. Durante a fuga, os dois efetuaram disparos contra a equipe, que reagiu à agressão.



Os agentes realizaram um cerco tático para interceptar os ocupantes do veículo. A tentativa de escapar terminou quando a motocicleta colidiu contra um carro estacionado. Após a colisão, os policiais abordaram os suspeitos e apreenderam os materiais.



Entre os itens recolhidos estavam uma pistola, carregadores, munições, entorpecentes e a motocicleta, que tinha registro de roubo. A corporação não divulgou a quantidade ou o tipo das drogas encontradas. Dois homens foram presos após uma perseguição e troca de tiros comdo 15º BPM (Duque de Caxias), nesta quarta-feira (21), na comunidade Ana Clara, em Campos Elíseos, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a ação, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada, uma pistola, carregadores, munições e entorpecentes. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, os suspeitos estavam em uma motocicleta quando tentaram fugir ao perceber a presença dos policiais. Durante a fuga, os dois efetuaramcontra a equipe, que reagiu à agressão.Os agentes realizaram um cerco tático para interceptar os ocupantes do veículo. A tentativa de escapar terminou quando a motocicleta colidiu contra um carro estacionado. Após a colisão, os policiais abordaram os suspeitos e apreenderam os materiais.Entre os itens recolhidos estavam uma pistola, carregadores, munições, entorpecentes e a motocicleta, que tinha registro de roubo. A corporação não divulgou a quantidade ou o tipo das drogas encontradas.

Região conflagrada



A ocorrência foi registrada na comunidade Ana Clara, em Campos Elíseos, área atendida pelo 15º BPM. A unidade realiza ações de policiamento ostensivo no município de Duque de Caxias, com operações voltadas ao combate à criminalidade.



A apreensão de armas e munições integra as estratégias das forças de segurança para retirar armamentos de circulação. Já a recuperação de veículos roubados contribui para o enfrentamento de crimes relacionados à subtração e à utilização irregular de motocicletas e automóveis.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos suspeitos, a quantidade de entorpecentes apreendidos ou os detalhes do encaminhamento da ocorrência à delegacia responsável.