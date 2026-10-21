Dois homens são presos após perseguição e troca de tiros em CaxiasDivulgação/Polícia Militar
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, os suspeitos estavam em uma motocicleta quando tentaram fugir ao perceber a presença dos policiais. Durante a fuga, os dois efetuaram disparos contra a equipe, que reagiu à agressão.
Os agentes realizaram um cerco tático para interceptar os ocupantes do veículo. A tentativa de escapar terminou quando a motocicleta colidiu contra um carro estacionado. Após a colisão, os policiais abordaram os suspeitos e apreenderam os materiais.
Entre os itens recolhidos estavam uma pistola, carregadores, munições, entorpecentes e a motocicleta, que tinha registro de roubo. A corporação não divulgou a quantidade ou o tipo das drogas encontradas.
A ocorrência foi registrada na comunidade Ana Clara, em Campos Elíseos, área atendida pelo 15º BPM. A unidade realiza ações de policiamento ostensivo no município de Duque de Caxias, com operações voltadas ao combate à criminalidade.
A apreensão de armas e munições integra as estratégias das forças de segurança para retirar armamentos de circulação. Já a recuperação de veículos roubados contribui para o enfrentamento de crimes relacionados à subtração e à utilização irregular de motocicletas e automóveis.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos suspeitos, a quantidade de entorpecentes apreendidos ou os detalhes do encaminhamento da ocorrência à delegacia responsável.
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