Na apresentação do grupo formado por Daniela Fossaluza, Denise Goneve, Fabio Cordeiro e Cezar Augusto Pereira, uma história de amor e bravura no compasso da literatura de cordel, encantou a comunidade hospitalar. A iniciativa promove o encontro entre a arte e o cotidiano dos hospitais públicos, oferecendo a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde a oportunidade de vivenciar apresentações culturais durante a rotina de atendimentos e tratamentos.
Sobre Doutores da Alegria
Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que utiliza a arte do palhaço e outras linguagens artísticas para atuar em ambientes de saúde. Por meio de projetos como o Plateias Hospitalares, a instituição promove o acesso à cultura e contribui para a humanização do ambiente hospitalar.
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