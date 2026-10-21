Doutores da Alegria leva espetáculo teatral ao Hospital de Saracuruna - Divulgação

Doutores da Alegria leva espetáculo teatral ao Hospital de SaracurunaDivulgação

Publicado 21/10/2026 17:22





Na apresentação do grupo formado por Daniela Fossaluza, Denise Goneve, Fabio Cordeiro e Cezar Augusto Pereira, uma história de amor e bravura no compasso da literatura de cordel, encantou a comunidade hospitalar. A iniciativa promove o encontro entre a arte e o cotidiano dos hospitais públicos, oferecendo a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde a oportunidade de vivenciar apresentações culturais durante a rotina de atendimentos e tratamentos.



Sobre Doutores da Alegria O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebeu, mais uma apresentação do projeto Plateias Hospitalares, na segunda-feira, 19 . O projeto integra as ações de Doutores da Alegria que, desde 2009 atua em hospitais da capital e região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta edição, o público acompanhou o espetáculo "A peleja do príncipe Magrelin com a princesa Jesebel", apresentado pela Cia Costurando Histórias, levando o teatro para o ambiente hospitalar.Na apresentação do grupo formado por Daniela Fossaluza, Denise Goneve, Fabio Cordeiro e Cezar Augusto Pereira, uma história de amor e bravura no compasso da, encantou a comunidade hospitalar. A iniciativa promove o encontro entre a arte e o cotidiano dos hospitais públicos, oferecendo a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde a oportunidade de vivenciar apresentações culturais durante a rotina de atendimentos e tratamentos.

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que utiliza a arte do palhaço e outras linguagens artísticas para atuar em ambientes de saúde. Por meio de projetos como o Plateias Hospitalares, a instituição promove o acesso à cultura e contribui para a humanização do ambiente hospitalar.