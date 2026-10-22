Caxias realiza ação de conscientização e prevenção ao câncer de mama - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias realiza ação de conscientização e prevenção ao câncer de mamaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 22/10/2026 16:26 | Atualizado 22/10/2026 16:27

Caxias realiza ação de conscientização e prevenção ao câncer de mama Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O público presente, formado em sua maioria por pacientes e colaboradores da unidade, teve acesso às informações e aos depoimentos voltados para a conscientização e prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero. A ação contou ainda com a presença da primeira-dama do município, Julia Reis, que falou às mulheres presentes:



“Estou muito feliz em ver tantas mulheres aqui na nossa unidade de referência, recebendo a atenção que merecem. Cuidar da saúde da mulher sempre foi um compromisso do prefeito Netinho Reis e, na campanha Outubro Rosa, esse cuidado é ainda mais importante, facilitando o acesso das mulheres à informação, aos exames e ao diagnóstico precoce do câncer”, declarou Julia Reis.

Caxias realiza ação de conscientização e prevenção ao câncer de mama Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



O CRAESM de Xerém é a unidade de referência no atendimento às mulheres no município. De janeiro de 2025 até agora, a unidade contabiliza mais de 360 mil atendimentos realizados. Na unidade, são oferecidos serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal, imunização para mulheres e crianças. Também são realizados exames de mamografia, densitometria óssea, preventivo, ultrassonografias, histeroscopia, colposcopia e exames de sangue. é a unidade de referência no atendimento às mulheres no município. De janeiro de 2025 até agora, a unidade contabiliza mais de 360 mil atendimentos realizados. Na unidade, são oferecidos serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal, imunização para mulheres e crianças. Também são realizados exames de mamografia, densitometria óssea, preventivo, ultrassonografias, histeroscopia, colposcopia e exames de sangue.

O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher foi a primeira unidade da rede municipal a receber um aparelho de mamografia digital. O equipamento, instalado na unidade de Xerém, chega a realizar, em média, 500 mamografias por mês. Além do CRAESM, a Prefeitura de Duque de Caxias oferece o exame de mamografia também no Centro de Imagem do Hospital Municipal Duque.

Os exames podem ser agendados pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou diretamente nas unidades, mediante apresentação do pedido médico, do cartão do SUS e do comprovante de residência. O exame de mamografia anual é geralmente recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. No entanto, se houver histórico familiar de câncer de mama, a mamografia deve ser iniciada aos 35 anos.

Mulheres aprovam a iniciativa

Elen Soares, 25 anos, moradora de Vila Rosário, era uma das pacientes atenta à fala da equipe CRAESM. Ela está grávida de 8 meses de um menino e não poupou elogios ao atendimento que vem recebendo desde o início de sua gravidez.



“Me sinto muito bem acolhida e acompanhada pelos profissionais aqui da unidade. Aqui eu tenho acesso a consultas com especialistas, a exames e a todas as orientações. Ações como esta do Outubro Rosa são muito importantes na prevenção de doenças”, declarou a futura mamãe.

De acordo com a diretora médica do CRAESM, Margareth Nóbrega, por ser referência no município, a unidade oferece os principais serviços para o bem-estar da mulher.

Caxias realiza ação de conscientização e prevenção ao câncer de mama Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



“Nosso Centro é muito importante para as mulheres porque ele oferece, durante todo o decorrer do ano, o rastreamento do câncer de mama e do colo de útero, além de serviços diversos. A gente acompanha a mamãe e o bebezinho na gravidez e pós-gravidez. Temos consultas com especialistas e exames que são importantes para manter a mulher saudável em todas as fases da vida”, destacou Dra Margareth Nóbrega.



O CRAESM está localizado na Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. “Nosso Centro é muito importante para as mulheres porque ele oferece, durante todo o decorrer do ano, o rastreamento do câncer de mama e do colo de útero, além de serviços diversos. A gente acompanha a mamãe e o bebezinho na gravidez e pós-gravidez. Temos consultas com especialistas e exames que são importantes para manter a mulher saudável em todas as fases da vida”, destacou Dra Margareth Nóbrega.O CRAESM está localizado na Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.