Caxias terá transporte gratuito no segundo turno das eleições - Eliakin Moura/Divulgação

Caxias terá transporte gratuito no segundo turno das eleiçõesEliakin Moura/Divulgação

Publicado 22/10/2026 16:31





A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores, contribuindo para que a população possa exercer seu direito ao voto com mais acessibilidade e sem o custo da passagem de ônibus durante o período estabelecido.



A gratuidade será aplicada às linhas regulares do transporte público coletivo de passageiros do município, conforme previsto no decreto municipal, durante o horário determinado. A Prefeitura de Duque de Caxias garantirá a gratuidade das tarifas das linhas regulares do serviço público de transporte coletivo de passageiros no próximo domingo, 25 de outubro, data do segundo turno das eleições . A medida foi estabelecida pelo Decreto nº 9.189, de 1º de outubro de 2026, e será válida das 6h às 20h.A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores, contribuindo para que a população possa exercer seu direito aocom mais acessibilidade e sem o custo da passagem de ônibus durante o período estabelecido.A gratuidade será aplicada às linhas regulares docoletivo de passageiros do município, conforme previsto no decreto municipal, durante o horário determinado.

Trem de graça

A TrensRJ informou que o sistema terá uma operação especial, com 340 viagens, 83% a mais que as 186 previstas na programação regular de domingo. Ao todo, serão 154 viagens adicionais para atender aos passageiros que vão se deslocar para suas zonas eleitorais.



Haverá aumento da circulação nos ramais Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo e também reforço nas extensões Paracambi e Guapimirim. O ramal Deodoro será atendido pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz, que circularão como paradores.



A operação terá opções ampliadas ao longo do dia, com viagens mais cedo e partidas até mais tarde no retorno, incluindo a extensão de Paracambi.