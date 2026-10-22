Caxias terá transporte gratuito no segundo turno das eleiçõesEliakin Moura/Divulgação
A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores, contribuindo para que a população possa exercer seu direito ao voto com mais acessibilidade e sem o custo da passagem de ônibus durante o período estabelecido.
A gratuidade será aplicada às linhas regulares do transporte público coletivo de passageiros do município, conforme previsto no decreto municipal, durante o horário determinado.
Haverá aumento da circulação nos ramais Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo e também reforço nas extensões Paracambi e Guapimirim. O ramal Deodoro será atendido pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz, que circularão como paradores.
A operação terá opções ampliadas ao longo do dia, com viagens mais cedo e partidas até mais tarde no retorno, incluindo a extensão de Paracambi.
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