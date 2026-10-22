Mais de mil cães e gatos são vacinados contra raiva em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Mais de mil cães e gatos são vacinados contra raiva em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 22/10/2026 16:41

A ação ocorreu das 9h às 12h, com atendimento simultâneo no Engenho do Porto, em Vila Canaã e na região de Chácaras Rio-Petrópolis, ampliando o acesso dos tutores à vacinação e facilitando a proteção dos animais de estimação.



No Engenho do Porto, o atendimento foi realizado na Praça do Coqueirinho. Em Vila Canaã, a equipe esteve na Praça da Vila Canaã. Já em Chácaras Rio-Petrópolis, a vacinação aconteceu na localidade do Vai Quem Quer.



Moradora do Engenho do Porto, Rafaele Pereira, de 45 anos, tutora de um cão da raça Chihuahua, destaca a importância de a prefeitura levar os serviços de saúde diretamente aos bairros.

“É muito importante que a prefeitura ofereça serviços itinerantes como a vacinação antirrábica, porque isso facilita o acesso dos moradores e permite que mais pessoas mantenham seus animais protegidos. Ter esse atendimento perto de casa ajuda muito e incentiva os tutores a manterem a vacinação em dia”, afirma Rafaele.



A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença viral grave que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos, e apresenta elevada letalidade após o aparecimento dos sintomas. Manter cães e gatos imunizados contribui para reduzir os riscos de transmissão e para proteger os animais, seus tutores e toda a comunidade.