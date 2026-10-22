Inscrições devem ser realizadas pela página Trabalhe Conosco do Senac RJ - Divulgação / Senac RJ

Inscrições devem ser realizadas pela página Trabalhe Conosco do Senac RJDivulgação / Senac RJ

Publicado 22/10/2026 17:08

Entre as opções, em Duque de Caxias, há vagas para o novo curso Técnico em Multimídia, que busca atender ao avanço da comunicação digital, formando profissionais capazes de criar conteúdos visuais, sites, vídeos, animações e interfaces para diferentes plataformas, combinando web, animação 2D e games, entre outras atividades que permitem atuação autônoma ao profissional. Outros cursos disponíveis são nas áreas de Administração, Logística, Podologia e Segurança do Trabalho.

As oportunidades são destinadas a jovens e adultos que estejam cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula. Os selecionados terão ajuda de custo. Os cursos, com início entre 26 de outubro e 23 de novembro, serão ministrados no contraturno e acompanham o calendário escolar da rede estadual de ensino. Desta forma, mesmo as turmas que iniciarem as aulas ainda neste ano terão férias no mesmo período que as escolas estaduais.

Com duração de 10 a 18 meses, as formações podem ser oferecidas de forma presencial ou híbrida. Como serão ministradas de forma concomitante, ao concluir o Ensino Médio, o aluno receberá também o certificado técnico. O objetivo é que, enquanto conclui a educação básica, o estudante já comece a construir seu currículo profissional.

A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ), está vinculada ao Juros por Educação, que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Vocações regionais

As formações oferecidas foram selecionadas de forma alinhada às vocações regionais e às demandas do mercado de trabalho. Além disso, a articulação do Senac RJ com empresas amplia as chances de emprego após a formatura. O objetivo é estimular a inclusão produtiva, principalmente de jovens em situação de vulnerabilidade social. A área de Logística, por exemplo, está em expansão no país, com alta demanda por profissionais qualificados e salários acima da média do mercado. Já os cursos de Massoterapia e Podologia proporcionam atuação autônoma na área de saúde e bem-estar.

Serviço:

Cursos Técnicos Gratuitos para estudantes da rede estadual

https://inscricao-tecnico.rj.senac.br/

Senac RJ Duque de Caxias

(Av. Brigadeiro Lima e Silva, 764, Bairro 25 de Agosto)

Cursos oferecidos: Técnico em Administração; Técnico em Logística; Técnico em Massoterapia; Técnico em Multimídia e Técnico em Podologia, com mais de 70 vagas. Início em 3 e 9 de novembro.

Escola estadual em Duque de Caxias: CIEP 476 Elias Lazaroni

Curso oferecido: Técnico em Administração, com mais de 60 vagas. Início em 3 e 23 de novembro