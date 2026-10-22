Polícia prende dois suspeitos e apreende arma em Duque de Caxias - Divulgação/PM

Polícia prende dois suspeitos e apreende arma em Duque de CaxiasDivulgação/PM

Publicado 22/10/2026 17:21

A ação foi uma das três ocorrências policiais registradas no município entre quarta-feira (21) e quinta-feira (22), envolvendo apreensões de armas, munições, drogas, equipamentos de comunicação e um veículo roubado.

Também nesta quinta-feira, policiais do 15º BPM apreenderam dois rádios transmissores e material entorpecente na comunidade do Beira-Mar. A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias), responsável pelos procedimentos relacionados ao caso.

Não foram divulgados detalhes sobre a quantidade ou o tipo de droga apreendida, nem informações sobre possíveis suspeitos envolvidos nessa segunda ocorrência. Também não há confirmação de que os materiais encontrados no Beira-Mar tenham relação com a ação realizada na comunidade Santa Lúcia.

Homem é preso com motocicleta roubada e pistola

Na quarta-feira (21), policiais do programa Segurança Presente de Santa Cruz da Serra prenderam um homem durante uma ação no bairro de Santa Cruz da Serra, também em Duque de Caxias.

Com o suspeito, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada, uma pistola, quatro carregadores e munições. A ocorrência foi encaminhada à 62ª DP (Imbariê), unidade policial responsável pelo registro e pela adoção das medidas legais cabíveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a identidade do homem preso, as circunstâncias da abordagem ou a procedência da arma apreendida. Também não há detalhes sobre a recuperação da motocicleta ou sobre a quantidade de munições encontradas.

Ocorrências serão investigadas

As três ações foram realizadas em diferentes localidades de Duque de Caxias por equipes do 15º BPM e do Segurança Presente. Os materiais apreendidos foram apresentados às delegacias responsáveis, que deverão conduzir os procedimentos necessários para esclarecer as circunstâncias de cada ocorrência.

As apreensões de armas de fogo e munições, assim como a recuperação de um veículo roubado e a localização de entorpecentes, estão entre os principais resultados das ações divulgadas pelas forças de segurança no município durante os dois dias.

