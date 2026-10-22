Polícia prende dois suspeitos e apreende arma em Duque de CaxiasDivulgação/PM
Polícia prende dois suspeitos e apreende arma em Duque de Caxias
Ações do 15º BPM e do Segurança Presente também resultaram na apreensão de rádios transmissores e uma motocicleta roubada
Polícia prende dois suspeitos e apreende arma em Duque de Caxias
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Senac RJ de Caxias oferece vagas gratuita em cursos técnicos
Alunos das escolas públicas estaduais matriculados a partir do 1º ano do Ensino Médio e da EJA podem se inscrever
Mais de mil cães e gatos são vacinados contra raiva em Caxias
Dia D da Vacinação Antirrábica foi realizado em três pontos do município e contabilizou 736 cães e 270 gatos imunizados
Caxias terá transporte gratuito no segundo turno das eleições
Iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores, contribuindo para que a população exerça o voto
Caxias realiza ação de conscientização e prevenção ao câncer de mama
Ação contou com a presença da primeira-dama do município, Julia Reis, que falou às mulheres presentes sobre o Outubro Rosa
Duque de Caxias se consolida como polo cultural da Baixada Fluminense
Do teatro à Sapucaí, passando pela Festa de Santo Antônio e espaços de eventos, município reúne diversas atrações
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