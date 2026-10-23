Homem é preso em Duque de Caxias com carga de cosméticos avaliada em R$ 100 mil - Reprodução/Polícia Civil/IA

Homem é preso em Duque de Caxias com carga de cosméticos avaliada em R$ 100 milReprodução/Polícia Civil/IA

Publicado 23/10/2026 11:25

Polícia Civil, a região onde a carga foi encontrada está sob influência do A operação foi resultado de um trabalho de inteligência desenvolvido pelas equipes das duas unidades policiais, que atuaram de forma conjunta para localizar a mercadoria e identificar possíveis integrantes do grupo responsável por receber e esconder produtos de origem criminosa. Segundo a, a região onde a carga foi encontrada está sob influência do Comando Vermelho.

Durante a diligência, os policiais conseguiram recuperar os produtos cosméticos, cujo valor estimado chega a R$ 100 mil. A apreensão representa um prejuízo para o esquema investigado, que, segundo as apurações, envolve a circulação e a ocultação de mercadorias roubadas.

Além da recuperação da carga, os agentes prenderam em flagrante um homem suspeito de participação na atividade criminosa. Ele é investigado por possível envolvimento na estrutura responsável por receber, armazenar e esconder os produtos roubados. A identidade do suspeito e outros detalhes sobre a ocorrência não foram divulgados pela corporação.

Imagens de câmeras podem ajudar a identificar outros envolvidos

Durante a operação, os policiais civis também apreenderam o equipamento de gravação do sistema de monitoramento do estabelecimento relacionado à investigação. O dispositivo será submetido à análise dos investigadores, que pretendem examinar as imagens registradas pelas câmeras de segurança.

O material poderá contribuir para esclarecer a dinâmica do crime, verificar a movimentação de pessoas e veículos no local e identificar outros possíveis participantes do esquema. A expectativa é que as gravações forneçam elementos para aprofundar as apurações e auxiliar na identificação dos responsáveis pela receptação e ocultação da carga.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso e localizar os demais integrantes do grupo criminoso. A análise das imagens e das informações reunidas durante a ação deverá ajudar a polícia a reconstruir o caminho percorrido pelos produtos até o local onde foram encontrados.

Investigação busca desarticular esquema criminoso

A atuação conjunta das 59ª e 61ª Delegacias faz parte do trabalho de investigação voltado à identificação de pessoas envolvidas em crimes patrimoniais e de estruturas utilizadas para dar destino a mercadorias roubadas.

A Polícia Civil não divulgou informações adicionais sobre a origem da mercadoria, o destino previsto dos produtos ou a identificação de possíveis vítimas. As apurações permanecem em andamento.