Oficina clandestina de adulteração de motos é localizada em CaxiasDivulgação/PM
De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a localização do imóvel ocorreu durante uma ação coordenada entre policiais do batalhão responsável pelo policiamento da região e equipes de inteligência. O material encontrado na garagem foi apreendido, e a ocorrência foi encaminhada para a 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde o caso será analisado.
Entre os itens localizados pelos policiais estavam placas veiculares sem gravação, ainda em fase de preparação, além de diversas placas virgens. Esse tipo de material pode ser utilizado na fabricação ou substituição de identificações veiculares, embora a finalidade específica dos itens encontrados no local ainda não tenha sido informada pelas autoridades.
A presença de uma motocicleta clonada entre os materiais encontrados também chamou a atenção dos agentes. A clonagem de veículos consiste na utilização indevida de dados de identificação de outro automóvel ou motocicleta, geralmente para dificultar o reconhecimento da procedência do veículo e permitir que ele circule com características identificadoras semelhantes às de outro registrado regularmente.
Outro equipamento localizado na garagem foi um bloqueador de sinal geográfico. Dispositivos desse tipo podem interferir no funcionamento de sistemas de localização, dependendo de suas características técnicas, dificultando o rastreamento de veículos equipados com tecnologias de monitoramento. Não foram divulgados detalhes sobre o modelo do aparelho apreendido nem sobre sua possível utilização no caso.
A descoberta do material levou à detenção de um homem que estava no imóvel no momento da ação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito, sua eventual participação em outros crimes ou a existência de outros envolvidos.
O caso foi apresentado na 59ª DP, responsável pelos procedimentos de polícia judiciária. Caberá à investigação apurar a origem das placas, a procedência da motocicleta, a finalidade do bloqueador de sinal e se a garagem era utilizada para atividades criminosas relacionadas à adulteração ou clonagem de veículos.
A ocorrência se soma às ações de policiamento realizadas pelo 15º BPM em Duque de Caxias, com apoio do setor de inteligência, para identificar possíveis estruturas utilizadas em práticas ilegais. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias em que o material foi reunido e verificar se há ligação com outras ocorrências registradas na região.
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