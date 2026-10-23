Defesa Civil de Caxias realiza simulado ara efeitos do El Niño - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Defesa Civil de Caxias realiza simulado ara efeitos do El NiñoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 23/10/2026 20:34 | Atualizado 23/10/2026 21:01

alerta meteorológico sobre a possibilidade de chuvas acima da média, com o disparo de avisos. As equipes que foram a campo utilizaram toda a estrutura operacional da Defesa Civil, incluindo barcos, botes, viaturas e geradores, para simular diferentes situações de emergência, entre elas a interrupção do fornecimento de energia elétrica. A Defesa Civil de Duque de Caxias promoveu um simulado operacional para testar os protocolos internos de enfrentamento aos fenômenos climáticos relacionados ao El Niño . O exercício, que contou com a participação dos governos estadual e federal, testou equipamentos, sirenes e procedimentos dos setores técnico e operacional, nesta quinta-feira, 22. A mobilização das equipes começou após umsobre a possibilidade de chuvas acima da média, com o disparo de avisos. As equipes que foram a campo utilizaram toda a estrutura operacional da Defesa Civil, incluindo barcos, botes, viaturas e geradores, para simular diferentes situações de emergência, entre elas a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O treinamento tem como objetivo preparar as equipes para agir com rapidez e eficiência, minimizando os impactos dos eventos climáticos extremos. Todo o protocolo de emergência foi colocado em prática, incluindo o acionamento de sirenes. Os moradores foram previamente informados sobre a realização do simulado, enquanto os servidores da Defesa Civil foram surpreendidos pela mobilização, para que a reação operacional ocorresse nas condições mais próximas possíveis de uma situação real.

Segundo a tenente-coronel Kaline Marcelino, secretária municipal de Defesa Civil, o simulado é fundamental para aprimorar a atuação das equipes e garantir um atendimento cada vez mais eficiente à população.

Defesa Civil de Caxias realiza simulado ara efeitos do El Niño Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

“Simulamos alagamento, inundação e escorregamento de massa em áreas com algumas sensibilidades geológicas e hídricas, como Parque Muísa, Jardim Gramacho e Vila Urussaí, à qual nós temos uma atenção especial em Duque de Caxias. Os objetivos são preparar as equipes para agirem neste momento de continuidade do serviço diante de condições climáticas extremas e otimizar nosso tempo de resposta para prestar, cada vez mais, um serviço de excelência para nosso município”, destacou a secretária.

A Defesa Civil de Caxias vem intensificando a preparação para atuar em situações de emergência climática. Reconhecido pela agilidade no tempo de resposta, o órgão trabalha, de forma integrada, com as secretarias municipais de Saúde, Obras e Agricultura, Ação Social, Direitos Humanos e Cidadania, Comunicação e Educação.

Para este ano, há previsão de atuação do fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do oceano Pacífico equatorial. O fenômeno pode provocar temperaturas acima da média e alterar o regime de chuvas em diferentes regiões do país. No Estado do Rio de Janeiro, os efeitos esperados incluem períodos de calor intenso e mudanças na distribuição das chuvas, com impactos que podem variar conforme a região e a atuação de outros sistemas meteorológicos. Essas alterações merecem atenção especial durante a primavera e o verão de 2026/2027.