Praça do Motocross, em Caxias, recebe noite gratuita de culturaDivulgação/Assessoria de imprensa
Praça do Motocross, em Caxias, recebe noite gratuita de cultura
Com contação de histórias da Fada Bela, música e recreação, evento gratuito no Jardim Primavera promete animar as famílias
Praça do Motocross, em Caxias, recebe noite gratuita de cultura
Com contação de histórias da Fada Bela, música e recreação, evento gratuito no Jardim Primavera promete animar as famílias
Projetos e indicações movimentam sessão plenária da Câmara de Caxias
Propostas envolvem educação, obras, transporte, lazer e inclusão, além de ações da prefeitura que estão acontecendo na cidade
Defesa Civil de Caxias realiza simulado ara efeitos do El Niño
Mobilização das equipes começou após um alerta meteorológico sobre a possibilidade de chuvas acima da média
Oficina clandestina de adulteração de motos é localizada em Caxias
Ação no bairro Jardim Olavo Bilac também resultou na apreensão de um bloqueador de sinal e diversas placas virgens
Carga de cosméticos avaliada em R$ 100 mil é recuperada em Caxias
Um homem foi preso durante a ação realizada nos acessos à comunidade da Vila Ideal, que é dominada pelo Comando Vermelho.
Polícia prende dois suspeitos e apreende arma em Duque de Caxias
Ações do 15º BPM e do Segurança Presente também resultaram na apreensão de rádios transmissores e uma motocicleta roubada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.