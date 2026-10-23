Praça do Motocross, em Caxias, recebe noite gratuita de cultura - Divulgação/Assessoria de imprensa

Praça do Motocross, em Caxias, recebe noite gratuita de culturaDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 23/10/2026 21:00

Na roda, o público ouve contos autorais e populares adaptados, canta cantigas compostas por Bela e participa de jogos. Artistas da região fizeram os figurinos, os cenários e os tapetes sensoriais, em compromisso com a economia criativa local.

Programação e Obras Apresentadas

Com foco em inclusão e multissensorialidade, as apresentações contam com dinâmicas circulares, som amplificado e elementos táteis, garantindo maior acessibilidade ao público. Ao descentralizar a oferta cultural na Baixada Fluminense, o evento busca desconstruir estereótipos regionais, reforçar os laços comunitários e incentivar a autoestima de crianças, jovens, adultos e idosos. O projeto conta com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A noite apresenta “Num Miado de Estrelas (2021)”, que narra o encontro de Bel, um menino negro, com o gato azul Grum Grum, em uma história sobre educação antirracista e amor aos animais. A contação do livro também virou um álbum musical, disponível nas plataformas de streaming, pensado para incentivar a leitura em família, inclusive entre pessoas com deficiência visual ou baixa visão.

Sobre a autora

Bela Lopes é da Baixada Fluminense, poeta, escritora, educadora e especialista em Literatura Infantil e Juvenil. Prima do consagrado pintor e gravurista expressionista Iberê Camargo, ela traz em sua trajetória uma profunda herança ligada às artes visuais e à força da expressão estética. Dedicada à escrita para a infância e para o público feminino, coordena o clube de leitura Literandas e é autora das obras Num Miado de Estrelas (2021) e Charada (2024), além de integrar antologias literárias. Idealizadora e coordenadora de projetos, participa ativamente de eventos do setor cultural. Sua escrita é atravessada pela maternidade inter-racial antirracista, pela poesia para a infância, pelo afeto, pelo humor e pelo fantástico. Como contadora de histórias, une a literatura à musicalidade, compondo e interpretando cantigas autorais em suas apresentações.

Evento

Data: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026

Horário: 19h

Local: Praça do Motocross, Jardim Primavera

Endereço: Endereço da Apresentação: Alameda Minuano - Praça do Motocross - Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ