Pai Celinho de Omolu, de Caxias, prestigia festival de cinema no Rio

Pai Celinho de Omolu, de Caxias, prestigia festival de cinema no RioDivulgação
Durante o evento, Pai Celinho viveu momentos especiais ao lado de personalidades da cultura brasileira, entre elas a atriz e apresentadora Regina Casé, o cantor Jorge Ben Jor e o cineasta Estevão Ciavatta. Os encontros foram registrados em fotografias compartilhadas nas redes sociais.
Conhecido por sua trajetória religiosa e dedicação à preservação das tradições de matriz africana, Pai Celinho destacou a alegria de participar de uma celebração que reúne diferentes expressões culturais e histórias de vida.
Em publicação nas redes sociais, o religioso utilizou a expressão iorubá “Ayó”, que significa alegria, para traduzir o sentimento vivido durante a ocasião.
A presença de Pai Celinho no Festival do Rio também evidencia a importância da participação de lideranças religiosas de matriz africana em espaços de valorização da arte, da diversidade e da cultura brasileira.
Entre abraços, sorrisos e demonstrações de carinho, a noite ficou marcada por encontros especiais e pela celebração da ancestralidade, da resistência e da força da cultura nacional.
Nas redes sociais, os registros receberam manifestações de carinho, incluindo comentários de Regina Casé e Estevão Ciavatta, que celebraram os momentos compartilhados.
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