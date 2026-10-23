Pai Celinho de Omolu, de Caxias, prestigia festival de cinema no Rio - Divulgação

Pai Celinho de Omolu, de Caxias, prestigia festival de cinema no RioDivulgação

Publicado 23/10/2026 21:06

Pai Celinho de Omolu, de Caxias, prestigia festival de cinema no Rio Divulgação

A presença de Pai Celinho no Festival do Rio também evidencia a importância da participação de lideranças religiosas de matriz africana em espaços de valorização da arte, da diversidade e daEntre abraços, sorrisos e demonstrações de carinho, a noite ficou marcada por encontros especiais e pela celebração da ancestralidade, da resistência e da força da cultura nacional.Nas redes sociais, os registros receberam manifestações de carinho, incluindo comentários de Regina Casé e Estevão Ciavatta, que celebraram os momentos compartilhados.