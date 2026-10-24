Estande de tiro da Força Municipal de Duque de Caxias - Reprodução/Força Municipal de Duque de Caxias/IA

Estande de tiro da Força Municipal de Duque de CaxiasReprodução/Força Municipal de Duque de Caxias/IA

Publicado 24/10/2026 16:24





A estrutura está sendo instalada no pátio da sede da Guarda Municipal e encontra-se em estágio avançado de construção. A parte metálica já foi concluída, enquanto as demais etapas seguem em andamento. Apesar do avanço das obras, a data de inauguração ainda não foi definida. O cronograma poderá sofrer alterações em razão de fatores climáticos, especialmente das chuvas.



O projeto prevê a implantação de um estande do tipo indoor, ou seja, em ambiente fechado, com estrutura preparada para receber os disparos e permitir a realização dos treinamentos em condições controladas. O local será equipado com um sistema de recolhimento de projéteis e separação de resíduos metálicos, possibilitando o descarte adequado dos materiais gerados durante as atividades.



Além dos equipamentos de segurança, o estande contará com alvos móveis e câmeras de vídeo. Os dispositivos permitirão que os instrutores acompanhem os exercícios e avaliem o desempenho dos alunos, contribuindo para o monitoramento das atividades e para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas pelos agentes.



Obras seguem em andamento



A construção do estande está em execução no terreno da sede da Guarda Municipal. Com a conclusão da estrutura metálica, os trabalhos avançam para as demais fases necessárias à implantação do espaço e à preparação dos equipamentos.



A previsão de abertura ao público interno, destinado aos agentes das corporações municipais, dependerá da conclusão das intervenções e da definição do cronograma final. Até o momento, não há uma data oficial para a inauguração. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está construindo um estande de tiro destinado à capacitação e ao aperfeiçoamento dos agentes da Guarda Municipal e da Força Municipal. O espaço contará com seis raias de 25 metros, equipamentos para treinamento com armas de fogo de até o calibre 7,62 x 51 mm e recursos tecnológicos para acompanhar o desempenho dos profissionais durante as atividades.A estrutura está sendo instalada no pátio da sede da Guarda Municipal e encontra-se em estágio avançado de construção. A parte metálica já foi concluída, enquanto as demais etapas seguem em andamento. Apesar do avanço das obras, a data de inauguração ainda não foi definida. O cronograma poderá sofrer alterações em razão de fatores climáticos, especialmente das chuvas.O projeto prevê a implantação de um estande do tipo indoor, ou seja, em ambiente fechado, com estrutura preparada para receber os disparos e permitir a realização dos treinamentos em condições controladas. O local será equipado com um sistema de recolhimento de projéteis e separação de resíduos metálicos, possibilitando o descarte adequado dos materiais gerados durante as atividades.Além dos equipamentos de segurança, o estande contará com alvos móveis e câmeras de vídeo. Os dispositivos permitirão que os instrutores acompanhem os exercícios e avaliem o desempenho dos alunos, contribuindo para o monitoramento das atividades e para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas pelos agentes.A construção do estande está em execução no terreno da sede da Guarda Municipal. Com a conclusão da estrutura metálica, os trabalhos avançam para as demais fases necessárias à implantação do espaço e à preparação dos equipamentos.A previsão de abertura ao público interno, destinado aos agentes das corporações municipais, dependerá da conclusão das intervenções e da definição do cronograma final. Até o momento, não há uma data oficial para a inauguração.

A Força Municipal de Duque de Caxias é uma divisão armada da Guarda Civil Municipal criada para reforçar o patrulhamento preventivo e ostensivo na cidade da Baixada Fluminense. A corporação começou a atuar nas ruas em 3 de agosto de 2026, inicialmente com 141 guardas armados e 22 novas viaturas.