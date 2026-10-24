Estande de tiro da Força Municipal de Duque de CaxiasReprodução/Força Municipal de Duque de Caxias/IA
A estrutura está sendo instalada no pátio da sede da Guarda Municipal e encontra-se em estágio avançado de construção. A parte metálica já foi concluída, enquanto as demais etapas seguem em andamento. Apesar do avanço das obras, a data de inauguração ainda não foi definida. O cronograma poderá sofrer alterações em razão de fatores climáticos, especialmente das chuvas.
O projeto prevê a implantação de um estande do tipo indoor, ou seja, em ambiente fechado, com estrutura preparada para receber os disparos e permitir a realização dos treinamentos em condições controladas. O local será equipado com um sistema de recolhimento de projéteis e separação de resíduos metálicos, possibilitando o descarte adequado dos materiais gerados durante as atividades.
Além dos equipamentos de segurança, o estande contará com alvos móveis e câmeras de vídeo. Os dispositivos permitirão que os instrutores acompanhem os exercícios e avaliem o desempenho dos alunos, contribuindo para o monitoramento das atividades e para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas pelos agentes.
Obras seguem em andamento
A construção do estande está em execução no terreno da sede da Guarda Municipal. Com a conclusão da estrutura metálica, os trabalhos avançam para as demais fases necessárias à implantação do espaço e à preparação dos equipamentos.
A previsão de abertura ao público interno, destinado aos agentes das corporações municipais, dependerá da conclusão das intervenções e da definição do cronograma final. Até o momento, não há uma data oficial para a inauguração.
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