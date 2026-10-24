Obras de drenagem e pavimentação são concluídas em 269 ruas de Caxias

Obras de drenagem e pavimentação são concluídas em 269 ruas de CaxiasDivulgação/Governo do estado
Divididas em dois lotes, as intervenções contemplaram serviços de pavimentação em mais de 150 quilômetros de vias, implantação de meio-fio, ligação de água e esgoto e execução de quase 40 quilômetros de drenagem, que aumenta a capacidade de escoamento da água da chuva em até 55%. A população já vê as mudanças no dia a dia com a conclusão das obras.
Moradora do bairro Parque Eldorado há mais de 60 anos, Eliana Santana viveu todo esse tempo com lama na porta de casa em dias de chuva. Agora, com asfalto e redes de drenagem, ela conta como as obras mudaram para a vida dos moradores.
Entre os bairros contemplados estão Campos Elíseos, Pilar, Chácaras Rio-Petrópolis e Cangulo, totalizando 350 mil moradores do segundo distrito beneficiados. Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Pablo Villarim, a conclusão das obras representa uma mudança concreta para moradores que conviviam com problemas de alagamento e dificuldades de circulação.
"Estamos entregando uma obra que vai além da pavimentação. A drenagem é essencial para melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamento que os moradores enfrentam. Esses serviços vão contribuir diretamente para a mobilidade e qualidade de vida da população de Duque de Caxias".
Mais infraestrutura no município
A SEIOP segue realizando obras que levam mais mobilidade para a população. Na RJ-085, que liga Duque de Caxias a Belford Roxo, a Secretaria executa obras de implantação de uma nova ponte sobre o Rio Iguaçu, na altura do bairro Amapá.
Com 55 metros de extensão, a estrutura vai substituir a antiga ponte, que está interditada para veículos pesados e permite atualmente somente a passagem de carros leves e motocicletas.
Além de proporcionar mais segurança no deslocamento de veículos, a nova ponte também terá acessos exclusivos para pedestres e ciclistas.
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