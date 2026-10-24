Obras de drenagem e pavimentação são concluídas em 269 ruas de Caxias - Divulgação/Governo do estado

Obras de drenagem e pavimentação são concluídas em 269 ruas de CaxiasDivulgação/Governo do estado

Publicado 24/10/2026 16:29





Divididas em dois lotes, as intervenções contemplaram serviços de pavimentação em mais de 150 quilômetros de vias, implantação de meio-fio, ligação de água e esgoto e execução de quase 40 quilômetros de drenagem, que aumenta a capacidade de escoamento da água da chuva em até 55%. A população já vê as mudanças no dia a dia com a conclusão das obras.



Moradora do bairro Parque Eldorado há mais de 60 anos, Eliana Santana viveu todo esse tempo com lama na porta de casa em dias de chuva. Agora, com asfalto e redes de drenagem, ela conta como as obras mudaram para a vida dos moradores.

O Governo do Estado concluiu obras de drenagem e pavimentação em 269 ruas de Duque de Caxias, beneficiando 12 bairros do segundo distrito do município, na Baixada Fluminense . As intervenções, realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), receberam investimento de quase R$ 275 milhões e fazem parte de um conjunto de dez obras concluídas e em execução na cidade, que totaliza R$ 680 milhões.Divididas em dois lotes, as intervenções contemplaram serviços de pavimentação em mais de 150 quilômetros de vias, implantação de meio-fio, ligação de água e esgoto e execução de quase 40 quilômetros de drenagem, que aumenta a capacidade de escoamento da água da chuva em até 55%. A população já vê as mudanças no dia a dia com a conclusão das obras.Moradora do bairro Parque Eldorado há mais de 60 anos, Eliana Santana viveu todo esse tempo com lama na porta de casa em dias de chuva. Agora, com asfalto e redes de drenagem, ela conta como as obras mudaram para a vida dos moradores.

"Essas obras trouxeram só benefícios para nós, moradores. A gente tinha que colocar plástico nos pés para andar na lama quando chovia e a rua não tinha rede de esgoto e nem drenagem. Agora, com o asfalto, a gente consegue andar sem sujar os pés", afirmou.



Entre os bairros contemplados estão Campos Elíseos, Pilar, Chácaras Rio-Petrópolis e Cangulo, totalizando 350 mil moradores do segundo distrito beneficiados. Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Pablo Villarim, a conclusão das obras representa uma mudança concreta para moradores que conviviam com problemas de alagamento e dificuldades de circulação.



"Estamos entregando uma obra que vai além da pavimentação. A drenagem é essencial para melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamento que os moradores enfrentam. Esses serviços vão contribuir diretamente para a mobilidade e qualidade de vida da população de Duque de Caxias".

Obras de drenagem e pavimentação são concluídas em 269 ruas de Caxias Divulgação/Governo do estado



Mais infraestrutura no município



A SEIOP segue realizando obras que levam mais mobilidade para a população. Na RJ-085, que liga Duque de Caxias a Belford Roxo, a Secretaria executa obras de implantação de uma nova ponte sobre o Rio Iguaçu, na altura do bairro Amapá.



Com 55 metros de extensão, a estrutura vai substituir a antiga ponte, que está interditada para veículos pesados e permite atualmente somente a passagem de carros leves e motocicletas.



Além de proporcionar mais segurança no deslocamento de veículos, a nova ponte também terá acessos exclusivos para pedestres e ciclistas. A SEIOP segue realizando obras que levam mais mobilidade para a população. Na RJ-085, que liga Duque de Caxias a Belford Roxo, a Secretaria executa obras de implantação de umasobre o Rio Iguaçu, na altura do bairro Amapá.Com 55 metros de extensão, a estrutura vai substituir a antiga ponte, que está interditada para veículos pesados e permite atualmente somente a passagem de carros leves e motocicletas.Além de proporcionar mais segurança no deslocamento de veículos, a nova ponte também terá acessos exclusivos para pedestres e ciclistas.